Железные дороги Якутии готовятся к историческому событию

2019 год будет ознаменован для нашей республики историческим событием – спустя ровно 15 лет после подписания постановления Правительства Российской Федерации №242 «О неотложных мерах по строительству железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск» от 15 мая 2004 года пусковой комплекс Томмот – Якутск (Нижний Бестях) будет сдан в постоянную эксплуатацию с открытием регулярного пассажирского сообщения.

Пуск пассажирского движения до станции Нижний Бестях намечен на 27 июля 2019 года.

Сегодня в компании «Железные дороги Якутии» полным ходом идет подготовка к этому событию. В ближайшее время предстоит совместно с Федеральным агентством железнодорожного транспорта открытие станций на этом участке для пассажирских операций. Отремонтированы фасад и внутренние помещения здания вокзала, посадочные платформы и привокзальные территории на станции Нижний Бестях.

Пополняется подвижной состав — приобретены 1плацкартный и 3 купейных вагона, планируется дополнительно купить еще 3 плацкартных вагона у Крымской железной дороги. Всего к пуску регулярного пассажирского движения их должно быть 17: 6 купейных и 11 плацкартных. Кроме того приобретены 3 вагона – ресторана у Литовской железной дороги.

Сегодня билеты на поезд Томмот-Нерюнгри и в беспересадочные вагоны обслуживанием АО «АК «ЖДЯ» можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в любой кассе АО «ФПК» и в кассах на станциях Алдан и Томмот, в том числе и по безналичному расчету. В городе Якутске билеты на поезд можно приобрести практически в любой авиакассе. Постельные принадлежности включены в стоимость билета в купейный вагон, в плацкартный — включаются по требованию пассажира.

В конце мая планируется открыть продажу проездных документов до станции Нижний Бестях. С запуском регулярного пассажирского сообщения будет открыта касса по продаже железнодорожных билетов на вокзале станции Нижний Бестях.

Поезда с Нижнего Бестяха будут отправляться один раз в два дня. Кроме вагона-ресторана в пути можно будет заказать комплект питания. Пассажирские вагоны будут обслуживать проводники, которые прошли специальное профессиональное обучение и строгий отбор в ЖДЯ.

До Москвы можно будет уехать ориентировочно за 7800 рублей (плацкарт 12900 (купе) . Это в два раза дешевле авиаперелета. От Нижнего Бестяха до Благовещенска — за 4700 рублей (купе), 2800 (плацкарт). До Нерюнгри — от 900 рублей (общий вагон с сидячими местами) ,1500 (плацкарт) до 2400 рублей (купе). На пути до Томмота планируется 8-9 минутных остановок для удобства сельских жителей.

«Для удобства пассажиров мы сейчас прорабатываем мультимодальную схему перевозок пассажиров по маршруту ст. Нижний Бестях – Якутск с продажей единого билета на поезд, на автобус от станции Нижний Бестях до пристани и на катер. К прибытию поезда на станцию Нижний Бестях пассажиров будет ожидать автобус, который повезет их до пристани. Люди пересядут на комфортабельный катер и отправятся до речного порта Якутска. Весь путь займет чуть более часа. Такую схему применяют сейчас в Крыму» — поделился планами начальник вагонно-пассажирской службы Алексей СОКОЛОВ.

Впервые пассажирский поезд под флагом Акционерной компании «Железные дороги Якутии» прибыл на станцию Томмот 28 августа 2004 года. С тех пор от Томмота до Нерюнгри ежедневно курсирует пассажирский поезд №323, с которым следует беспересадочные прицепные вагоны назначением до станций Хабаровск, Благовещенск, Тында и Москва. В Нерюнгри эти вагоны отцепляются и присоединяются к поездам, которые следуют до указанных станций. Это называется беспересадочным сообщением – пассажиру не надо выходить из вагона и ждать поезда на вокзале.