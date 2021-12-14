Железные дороги Якутии: уверенный рост перевозки грузов

Акционерная компания «Железные дороги Якутии»: Согласованная работа с грузополучателями позволила избежать скопления грузов на станциях выгрузки

Об этом было отмечено на совещании с основными грузополучателями, которое состоялось в конце прошлой недели на станции Нижний Бестях с участием начальника службы перевозок Николая Томилова, начальника службы транспортного обслуживания и логистики Александра Сафронова и начальника станции Нижний Бестях Дмитрия Тропина.

Николай Томилов, подводя итоги работы за ноябрь и 11 месяцев текущего года, подчеркнул уверенный рост объемов перевозимого груза. За ноябрь 2021 года перевезено 581,5 тыс. тонн грузов, что на 32% больше, чем в ноябре прошлого года. Всего за 11 месяцев перевезено 6,8 млн тонн грузов, что на 28% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Он также отметил, что совместная работа железнодорожников и грузополучателей значительно улучшилась и стала более организованной и плановой. Это позволило успешно завершить северный завоз, избежать скопления грузов на станциях выгрузки и «брошенных» поездов.

Начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов остановился на текущих моментах совместной работы, а также проинформировал о проводимой работе по открытию филиала контейнерной площадки станции Нижний Бестях в г. Якутске и стоимости услуг ЖДЯ на 2022 год.

В ходе совещания представители Акционерной компании «Железные дороги Якутии» совместно с представителями ООО «ЯКА», ООО «Якутский транзит» и ООО «Логистика севера» обсудили изменение технологии работы по выдаче контейнеров после ввода в эксплуатацию нового крана на контейнерной площадке станции Нижний Бестях.

Со стороны экспедиторов и операторов были высказаны предложения по улучшению взаимодействия, в частности о скорейшем вводе в эксплуатацию автоматизированной системы контроля сроков времени ввоза транспортных средств (контейнеров и вагонов) международной перевозки.