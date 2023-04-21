«Железные дороги Якутии» приглашает на работу
В АО «АК «ЖДЯ» имеются вакансии.
Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приглашает на работу:
- В локомотивное депо ст. Алдан на вакантное место токаря 5 разряда
Условия:
— Служебное жильё для иногородних;
— Полный социальный пакет;
— Зарплата 80 тысяч рублей;
Резюме направлять на эл. адрес: bolotov.iy@rw-y.ru
Тел. 89141661506
- В Медицинский центр Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане:
- врач по специальности терапевт-профпатолог
Условия:
— Служебное жильё;
— Полный социальный пакет;
— Зарплата 60 тысяч рублей;
— Годовое вознаграждение по результатам работы;
- На летний период июнь-июль — психиатр-нарколог
Зарплата по договоренности, предоставляется служебное жилье
Резюме направлять на эл. адрес: Vanveytan.SV@rw-y.ru
Тел. 89241621009
- На станцию Нижний Бестях на вакантную должность «Начальник станции»
Обязательные требования:
— Высшее образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»;
— опыт работы на железнодорожном транспорте в сфере организации перевозок, в том числе на руководящих должностях не менее 3-х лет. Опыт работы начальником станции обязателен;
Условия:
— Служебное жильё рядом с местом работы;
— Полный социальный пакет;
— Основа вознаграждения контрактная;
Резюме направлять на эл. адрес: Schukin.IL@rw-y.ru
Тел. 89242133403
+7 (999) 174-67-82
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