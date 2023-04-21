«Железные дороги Якутии» приглашает на работу

В АО «АК «ЖДЯ» имеются вакансии. Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приглашает на работу: В локомотивное депо ст. Алдан на вакантное место токаря 5 разряда Условия: — Служебное жильё для иногородних; — Полный социальный пакет; — Зарплата 80 тысяч рублей; Резюме направлять на эл. адрес: bolotov.iy@rw-y.ru Тел. 89141661506 В Медицинский центр Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане:

Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане: врач по специальности терапевт-профпатолог Условия: — Служебное жильё; — Полный социальный пакет; — Зарплата 60 тысяч рублей; — Годовое вознаграждение по результатам работы; На летний период июнь-июль — психиатр-нарколог Зарплата по договоренности, предоставляется служебное жилье Резюме направлять на эл. адрес: Vanveytan.SV@rw-y.ru Тел. 89241621009 На станцию Нижний Бестях на вакантную должность «Начальник станции» Обязательные требования: — Высшее образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»; — опыт работы на железнодорожном транспорте в сфере организации перевозок, в том числе на руководящих должностях не менее 3-х лет. Опыт работы начальником станции обязателен; Условия: — Служебное жильё рядом с местом работы; — Полный социальный пакет; — Основа вознаграждения контрактная; Резюме направлять на эл. адрес: Schukin.IL@rw-y.ru Тел. 89242133403

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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