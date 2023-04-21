21.04.2023
09:07
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Общество

«Железные дороги Якутии» приглашает на работу

В АО «АК «ЖДЯ» имеются вакансии.

  Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приглашает на работу:

  1. В локомотивное депо ст. Алдан  на вакантное место токаря 5 разряда

Условия:

— Служебное жильё для иногородних;

— Полный социальный пакет;

— Зарплата 80 тысяч рублей;

Резюме направлять на эл. адрес:  bolotov.iy@rw-y.ru

Тел. 89141661506

  • В Медицинский центр Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане:
  • врач по специальности терапевт-профпатолог

Условия:

— Служебное жильё;

— Полный социальный пакет;

— Зарплата 60 тысяч рублей;

— Годовое вознаграждение  по результатам работы;

  • На летний период  июнь-июль — психиатр-нарколог

Зарплата по договоренности, предоставляется служебное жилье

Резюме направлять на эл. адрес: Vanveytan.SV@rw-y.ru

Тел. 89241621009

  • На станцию Нижний Бестях на вакантную должность  «Начальник станции»

Обязательные требования:

— Высшее образование по специальности «Организация перевозок и управление на транспорте (железнодорожном)»;

— опыт работы на железнодорожном транспорте в сфере организации перевозок, в том числе на руководящих должностях не менее 3-х лет. Опыт работы начальником станции обязателен;

Условия:

— Служебное жильё рядом с местом работы;

— Полный социальный пакет;

— Основа вознаграждения контрактная;

Резюме направлять на эл. адрес: Schukin.IL@rw-y.ru

Тел. 89242133403

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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