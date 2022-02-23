«Железные дороги Якутии» поздравляют с Днем защитника Отечества

Дорогие друзья!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» примите искренние поздравления с самым мужественным праздником – Днем защитника Отечества!

В этот день мы вспоминаем тех, кто защищал нашу Родину на полях сражений, и чествуем тех, кто стоит на страже мира и покоя сегодня, и для кого воинская служба стала призванием.

В наше время День Защитника Отечества – это праздник всех мужчин, кто считает своим нравственным долгом беречь родную землю, кто проявляет героизм в повседневной жизни и готовность встать на защиту своей семьи и своей Отчизны. Убежден, что вы являетесь настоящими патриотами, беззаветнолюбящими свою Родину.

Свою весомую лепту в процветание нашей республики и страны вносят железнодорожники, обеспечивая наш суровый северный край своевременной доставкой жизненно необходимых грузов, предоставляя якутянам возможность доступно и с комфортом путешествовать по всей стране.

Пусть такие качества, как честь и отвага, верность Родине и преданность долгу, присущие настоящему мужчине, служат примером для молодого поколения,будут залогом спокойствия и уверенности в завтрашнем дне для детей и женщин!

Желаю вамкрепкого здоровья, успехов в труде,счастья, мирного неба и благополучия!

Генеральный директор

Акционерной компании «Железные дороги Якутии»

В.В. Шимохин