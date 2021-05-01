01.05.2021
14:15
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Праздники

«Железные дороги Якутии» поздравляют с 1 мая

Дорогие якутяне!

От имени руководства  и коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» разрешите поздравить ветеранов отрасли, жителей нашей республики с днем всех трудящихся. Сегодня мы все восславляем людей труда, всех тех, кто понимает, что только усердным трудом можно добиться благополучия  всех и каждого, и может быть создано наше будущее.

Первомай всегда был  и остается, как бы не менялось его название, праздником Весны и Труда. Сегодня не будет многотысячного шествия и красочных колонн, но этот праздник объединяет всех, кто любит трудиться и старается сделать нашу жизнь более комфортной и достойной.

Якутские железнодорожники  всегда умели работать, об этом свидетельствует стабильная работа железнодорожного транспорта. Трудовые свершения нашего предприятия являются достойным вкладом в развитие экономики родного края и улучшение благосостояния его населения. За этим стоит добросовестный труд  профессионалов своего дела,  благодаря которым  круглогодично и круглосуточно наши поезда перевозят пассажиров и жизненно необходимые грузы, обеспечивается безопасность движения поездов. 

Мы не останавливаемся на достигнутом и продолжаем работать над  совершенствованием транспортной инфраструктуры, повышением технической оснащенности наших подразделений и  качества транспортного обслуживания населения. 

В июне мы планируем продлить маршрут нашего пассажирского поезда из Нижнего Бестяха до Тынды и открыть новое направление – до Владивостока и за 2,5 суток доставлять наших пассажиров до столицы Дальневосточного федерального округа.

Мы гордимся своими передовиками, ветеранами, молодежью, которая приходит им на смену и достойно продолжает их дело, и для которых труд становится смыслом их жизни. А это залог наших будущих успехов во благо процветания нашей родной республики.

Желаю вам, чтобы ваша работа приносила вам радость, а ее результаты  -удовлетворение от каждого прожитого дня. Пусть ваш труд обеспечивает достойную жизнь вам и вашим близким! Крепкого здоровья, счастья и благополучия, согласия и мира! 

Генеральный директор

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» В.В. Шимохин

Фото: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
Источник: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»
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