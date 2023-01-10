АК «Железные дороги Якутии» поздравляет!

Уважаемый Артур Николаевич!

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и от себя лично горячо и сердечно поздравляю Вас со знаменательной датой — 75-летием со дня рождения!

Ваш юбилей — это прекрасный повод для выражения нашей искренней признательности за совместную работу и добрых пожеланий.

Нас, Ваших младших товарищей, всегда восхищало в Вас удивительное сочетание разных талантов и достоинств: дар настоящего оратора, лидера политической партии — с богатым жизненным опытом практической работы и житейской мудростью, крупного государственного деятеля — с умением найти подход к каждому человеку, высокая требовательность и организованность — с доброжелательностью и душевной теплотой.

На всем протяжении трудового пути Ваша гражданская позиция и профессионализм были направлены на развитие и процветание родной республики, улучшение жизни ее народа. Мы знаем и ценим Вас как руководителя, обладающего высоким профессионализмом, который позволял успешно отстаивать интересы республики на федеральном уровне.

За годы своей партийной и трудовой биографии Вам есть чем гордиться. Простые люди говорят о Вас, как о народном герое, с особой теплотой называя Вас «Пламенный Артур». Мы, железнодорожники, особо ценим Вас за огромный вклад в развитие транспортной отрасли нашего региона и строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск, когда Вы курировали эти вопросы, будучи заместителем Председателя Правительства Республики Саха (Якутия), председателем Совета директоров АО «АК «ЖДЯ» и впоследствии, в должности заместителя генерального директора ОАО «Трансстрой-Восток».

Сегодня железная дорога полноценно функционирует на всем своем протяжении от станции Нерюнгри-грузовая до станции Нижний Бестях и прочно вошла в транспортную схему Республики Саха (Якутия), ежегодно наращивая объемы перевозок грузов и пассажиров.

Ваша многогранная деятельность, основанная на высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами и снискала Вам заслуженное уважение коллег и якутян.

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Дорогой Артур Николаевич!

Еще раз поздравляем Вас, с юбилейным днем рождения, желаем Вам новых успехов и свершений, неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близким.

Генеральный директор АО «АК «ЖДЯ» В. Шимохин