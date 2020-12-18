«Железные дороги Якутии» подвели итоги литературного конкурса

Литературный конкурс «Моя судьба – железная дорога» проводился в Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в рамках мероприятий, посвященных 25-летнему юбилею Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и 35-летию начала строительства железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск.

Конкурс был объявлен в целях формирования интереса к истории Амуро-Якутской магистрали, сбора материалов об истории строительства железной дороги «Беркакит-Томмот-Якутск» и развития Акционерной компании «Железные дороги Якутии», вовлечения работников и ветеранов-железнодорожников в активную общественную жизнь, а также поддержки творческих инициатив сотрудников компании.

Участникам предлагалось написать небольшой рассказ, очерк или эссе на тему «Даешь АЯМ!», «Судьба моя – железная дорога» и «Путевые истории».

В конкурсе приняли участие работники и ветераны АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», организаций транспортных строителей и членов их семей вне зависимости от возраста и занимаемой должности.

Итоги конкурса были подведены 16 декабря 2020 года. Все работы оценивались компетентным жюри, в состав которого вошли член союза журналистов России Ольга Жукова, член Союза журналистов Республики Саха Виктория Амирова-Лобачева, член Союза писателей Республики Саха (Якутия) Виктор Чернявский, главный редактор бортового журнала «Под стук колес» Юрий Городецкий, заместитель руководителя Представительства Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Людмила Ефремова. Председатель жюри был заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник.

При оценивании работ жюри учитывало соответствие представленных работ тематике конкурса, информационную содержательность, глубину раскрытия темы, сопровождение иллюстрациями, а также стилистическую, орфографическую и пунктуационную корректность.

По общему мнению членов жюри из-за неполного соответствия представленных работ критериям конкурса принято решение не присуждать первое место.

2 место было присвоено Митиной Анастасии Тимофеевне за рассказ «Байкало-Амурская магистраль, изменившая судьбу трех поколений» с вручением диплома 2 степени и денежного приза в размере тридцать тысяч рублей.

3 место заняла студентка Сибирского государственного университета путей сообщения Скокова Анастасия Сергеевна за работу «Моя путь – железная дорога». Ей будет вручен диплом 3 степени и денежный приз в размере пятнадцать тысяч рублей.

Жюри также решило присудить поощрительные призы ветерану транспортного строительства Атаманчук Марии Михайловне за интересную пьесу «Зал ожидания» с вручением денежного приза в размере десять тысяч рублей и Потылицыной Наталье Владимировне за стихи «С Днем рождения» и «Проводницы» с вручением денежного приза в размере пять тысяч рублей..

Все участники конкурса получат также памятные подарки.

Организаторы литературного конкурса благодарят всех участников за творческую инициативу и интересные работы. О церемонии награждения участников конкурса будет сообщено дополнительно.