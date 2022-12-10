«Железные дороги Якутии» перевезли рекордное количество пассажиров

В ноябре 2022 года акционерная компания «Железные дороги Якутии» перевезла рекордное количество пассажиров

В ноябре текущего года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 28,6 тысяч пассажиров, что на 61% больше, чем в ноябре прошлого года, и превысило рекордный показатель в пиковый сезон, который был достигнут в июле 2022 года.

Пассажирооборот в ноябре составил 24,7 млн пасс-км – рост на 62,5% по сравнению с прошлым годом.

Всего за 11 месяцев 2022 года в вагонах АО «АК «ЖДЯ» перевезено 257,6 тыс. пассажиров, что на 79,6 % больше, чем за этот же период 2021 года. Пассажирооборот увеличился на 89,2 % и составил 231, 2 млн пасс-км.

Темпы роста показателей по перевозке пассажиров с момента открытия пассажирского движения до станции Нижний Бестях свидетельствуют об их высокой востребованности. Несмотря на вынужденные задержки пассажирских поездов, которые начались в связи с реконструкцией Восточного полигона ОАО «РЖД» и продолжаются до настоящего времени, многие все равно предпочитают передвигаться на поездах даже на дальние расстояния.

Следует отметить, что порой задержки пассажирского поезда и вагонов беспересадочного сообщения АО «АК «ЖДЯ» по этой причине доходили до 6 часов, что создавало неудобства, в первую очередь, пассажирам. Трудности возникали и у перевозчика, который вынужден был корректировать график движения не только пассажирских, но и грузовых поездов, а также график дальнейшего трансфера пассажиров до города Якутска. При этом АО «АК «ЖДЯ» предпринимает и делает все возможное, чтобы сократить отставание от графика по прибытию поезда на станцию назначения, успеть провести экипировку, подготовку вагонов, локомотива и вовремя отправить пассажирский поезд со станции Нижний Бестях.

Руководство и коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» высоко ценит то понимание, с которым пассажиры относятся к возникшей ситуации и остаются нашими преданными партнерами.

Желаем нашим пассажирам хорошего предновогоднего настроения, комфортного путешествия, интересных попутчиков, здоровья и счастья!