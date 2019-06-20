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Железнодорожный комплекс в Нижнем Бестяхе официально готов к открытию

В Минтрансе региона подписали документ, подтверждающий готовность открытия пускового комплекса Томмот-Якутск

19 июня по итогам работы специальной комиссии в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) был подписан акт, определяющий готовность открытия пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях). Для открытия железнодорожного пассажирского движения до станции Нижний Бестях остается лишь решение небольших организационных моментов.

Приемочная комиссия под председательством Антона Малышева, заместителя руководителя Дальневосточного территориального управления Росжелдора, работала на территории Якутии с 18 июня. 19 июня комиссия с представителями Дальневосточного территориального управления Росжелдора, Тындинского отдела Дальневосточной дирекции инфраструктуры,  АО АК «Железные дороги Якутии», ФГУП «Единая группа заказчика», выехав на рабочем поезде Томмот – Якутск (Нижний Бестях) осмотрела объекты пускового комплекса. Члены комиссии провели осмотр путевого хозяйства, искусственных сооружений, систем СЦБ и связи, безопасности, включая системы транспортной безопасности, объекты энергообеспечения, оценила разъезды и условия, созданные для работы, проверили инфраструктуру пассажирского комплекса станции Нижний Бестях для качественного обслуживания пассажиров. Для того, чтобы проверить участковую скорость и подтвердить исполнение графика, движение осуществлялось с установленной скоростью по всем участкам.

После остановки поезда на станции Нижний Бестях члены комиссии прибыли в Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики для подписания акта. «Сегодняшний день был целиком посвящён работе комиссии, которая поставила своей целью принятие решения о готовности железнодорожных путей к началу эксплуатации. У нас стоит задача к 27 июля начать полностью документально оформленное движение по линии Беркакит-Томмот-Якутск до станции Нижний Бестях. Задача эта выполняется, мы идём по графику. Строительные работы уже завершены. Главное сейчас – документальное оформление», – отметил Олег Туманян, директор ФГУП «Единая группа заказчика».

Акт приемочной комиссии, определяющий готовность к открытию пускового комплекса Томмот–Якутск, который подписали в Минтрансе региона, является важным документом, разрешающим ввод линии в постоянную эксплуатацию с пуском пассажирского движения.  Следующим этапом станет издание соответствующего приказа Росжелдора  и открытие станций участка Томмот-Нижний Бестях по тарифному руководству.

«Сейчас железнодорожным транспортом республика перевозит около 5,5 млн тонн груза. Мы хотим увеличить эти объемы до 8-10 млн тонн в год. Поэтому работы еще предстоит много, однако, сегодняшнее событие является знаковым для всей Якутии. Это историческое событие», – подчеркнул в своей речи Александр Тарасов, Министр транспорта и дорожного хозяйства РС (Я).

Напомним, 24 декабря был подписан акт по определению технической готовности к эксплуатации железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях. После этого документа было получено заключение от Ростехнадзора о соответствии построенного объекта проектной документации.

К слову, Акционерная компания «Железные дороги Якутии», с 2014 года осуществляющая временную эксплуатацию данного участка и завершившая строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях), готова к работе в режиме постоянной эксплуатации. В целях организации качественного обслуживания клиентов,  разъяснения тарифной политики, и  договорной работы в первой декаде июля планируется проведение расширенного совещания с предприятиями и организациями республики.

 

Справка:

Строительство железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск было начато в марте 1985 года. В августе 2004 года участок Нерюнгри-грузовая – Томмот был сдан в эксплуатацию с пуском пассажирского движения.

Строительство пускового комплекса Томмот-Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск ведётся с 2005 года. В 2014 году участок Томмот – Нижний Бестях был сдан во временную эксплуатацию.

В 2015 году генподрядчик – Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» прекратила строительные работы. После судебных тяжб в конце 2017 года госконтракт с ЗАО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» был расторгнут.

10 апреля 2018 года генподрядчиком в результате победы на конкурсе стало АО «АК «ЖДЯ», 21 апреля – подписан госконтракт на строительство пускового комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск.

Источник: Пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)
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