22.06.2021
13:00
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Спорт

Железнодорожники Якутии соревновались в силе и ловкости

19 июня  в Алдане в спорткомплексе «Металлург» прошли соревнования по многоборью и перетягиванию каната, завершающие  программу XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии».

В соревнованиях по многоборью приняло участие 5 команд: Служба пути, Локомотив, Вагонно-пассажирская служба, Управленцы, Инженерный корпус.

В состав каждой команды входило  по 8 человек (4 мужчины и 4 женщины).

Каждый участник показал свои возможности в прыжках в длину с места, в гибкости и беге по 100 м в виде эстафеты.  По результатам трех видов призовые места распределились следующим образом:

  1. место  — Инженерный корпус
  2. место — Служба пути
  3. место — Вагонно-пассажирская служба

В соревнованиях по перетягиванию каната приняло участие 4 команды: Служба пути, Локомотив, Вагонно-пассажирская служба, Инженерный корпус. В каждой команде участие приняло по 5 мужчин. Призовые места распределились следующим образом:

1 место  — Служба пути

2 место —  Локомотив

3 место – Инженерный корпус

Команды, занявшие призовые места,  награждены подарочными сертификатами от магазина DNS, номиналом на 2500, 2000 и 1500 рублей  и грамотами.

Руководство и профсоюзный комитет АО «АК «ЖДЯ» выражает благодарность  главному судье соревнований по многоборью Алексею КОНОБЕЕВУ и главному судье соревнований по перетягиванию каната Сергею СВЕЧНИКОВУ.  Судейский состав также получил подарочные сертификаты  и благодарственные письма от руководства компании.

В общекомандном зачете XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии» 1 место заняла команда «Служба пути» (капитан команды Александр ШИРОКОВ) которая третий год уверенно держится в лидерах.

 На 2 месте  — команда  «Инженерный корпус» (капитан команды Анатолий ИВАНОВ). Следует отметить, что команда каждый год показывает отличные результаты и стабильную игру, а до 2018 года была неоднократным  победителем спартакиады. Открытием этой спартакиады стала   команда «Вагонно-пассажирская служба» (капитан команды Евгений КАРАТАЕВ), заняв 3 место.  В прошлом команда была аутсайдером, но в этом году они выстрелили, показав хорошие результаты по многим видам соревнований.

На 4 месте расположилась команда «Локомотив», немного уступив команде Вагонно-пассажирской  службы. На 5 месте – команда «Управленцы» и 6 место заняла команда «Служба перевозок».

Торжественная церемония награждения по итогам XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии»  состоится  в августе  на праздновании Дня железнодорожника.

Поздравляем победителей и призеров корпоративной спартакиады и желаем дальнейших спортивных  и профессиональных достижений.

Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
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