Железнодорожники Якутии соревновались в силе и ловкости

19 июня в Алдане в спорткомплексе «Металлург» прошли соревнования по многоборью и перетягиванию каната, завершающие программу XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии».

В соревнованиях по многоборью приняло участие 5 команд: Служба пути, Локомотив, Вагонно-пассажирская служба, Управленцы, Инженерный корпус.

В состав каждой команды входило по 8 человек (4 мужчины и 4 женщины).

Каждый участник показал свои возможности в прыжках в длину с места, в гибкости и беге по 100 м в виде эстафеты. По результатам трех видов призовые места распределились следующим образом:

место — Инженерный корпус место — Служба пути место — Вагонно-пассажирская служба

В соревнованиях по перетягиванию каната приняло участие 4 команды: Служба пути, Локомотив, Вагонно-пассажирская служба, Инженерный корпус. В каждой команде участие приняло по 5 мужчин. Призовые места распределились следующим образом:

1 место — Служба пути

2 место — Локомотив

3 место – Инженерный корпус

Команды, занявшие призовые места, награждены подарочными сертификатами от магазина DNS, номиналом на 2500, 2000 и 1500 рублей и грамотами.

Руководство и профсоюзный комитет АО «АК «ЖДЯ» выражает благодарность главному судье соревнований по многоборью Алексею КОНОБЕЕВУ и главному судье соревнований по перетягиванию каната Сергею СВЕЧНИКОВУ. Судейский состав также получил подарочные сертификаты и благодарственные письма от руководства компании.

В общекомандном зачете XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии» 1 место заняла команда «Служба пути» (капитан команды Александр ШИРОКОВ) которая третий год уверенно держится в лидерах.

На 2 месте — команда «Инженерный корпус» (капитан команды Анатолий ИВАНОВ). Следует отметить, что команда каждый год показывает отличные результаты и стабильную игру, а до 2018 года была неоднократным победителем спартакиады. Открытием этой спартакиады стала команда «Вагонно-пассажирская служба» (капитан команды Евгений КАРАТАЕВ), заняв 3 место. В прошлом команда была аутсайдером, но в этом году они выстрелили, показав хорошие результаты по многим видам соревнований.

На 4 месте расположилась команда «Локомотив», немного уступив команде Вагонно-пассажирской службы. На 5 месте – команда «Управленцы» и 6 место заняла команда «Служба перевозок».

Торжественная церемония награждения по итогам XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии» состоится в августе на праздновании Дня железнодорожника.

Поздравляем победителей и призеров корпоративной спартакиады и желаем дальнейших спортивных и профессиональных достижений.