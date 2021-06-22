Железнодорожники Якутии соревновались в силе и ловкости
19 июня в Алдане в спорткомплексе «Металлург» прошли соревнования по многоборью и перетягиванию каната, завершающие программу XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии».
В соревнованиях по многоборью приняло участие 5 команд: Служба пути, Локомотив, Вагонно-пассажирская служба, Управленцы, Инженерный корпус.
В состав каждой команды входило по 8 человек (4 мужчины и 4 женщины).
Каждый участник показал свои возможности в прыжках в длину с места, в гибкости и беге по 100 м в виде эстафеты. По результатам трех видов призовые места распределились следующим образом:
- место — Инженерный корпус
- место — Служба пути
- место — Вагонно-пассажирская служба
В соревнованиях по перетягиванию каната приняло участие 4 команды: Служба пути, Локомотив, Вагонно-пассажирская служба, Инженерный корпус. В каждой команде участие приняло по 5 мужчин. Призовые места распределились следующим образом:
1 место — Служба пути
2 место — Локомотив
3 место – Инженерный корпус
Команды, занявшие призовые места, награждены подарочными сертификатами от магазина DNS, номиналом на 2500, 2000 и 1500 рублей и грамотами.
Руководство и профсоюзный комитет АО «АК «ЖДЯ» выражает благодарность главному судье соревнований по многоборью Алексею КОНОБЕЕВУ и главному судье соревнований по перетягиванию каната Сергею СВЕЧНИКОВУ. Судейский состав также получил подарочные сертификаты и благодарственные письма от руководства компании.
В общекомандном зачете XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии» 1 место заняла команда «Служба пути» (капитан команды Александр ШИРОКОВ) которая третий год уверенно держится в лидерах.
На 2 месте — команда «Инженерный корпус» (капитан команды Анатолий ИВАНОВ). Следует отметить, что команда каждый год показывает отличные результаты и стабильную игру, а до 2018 года была неоднократным победителем спартакиады. Открытием этой спартакиады стала команда «Вагонно-пассажирская служба» (капитан команды Евгений КАРАТАЕВ), заняв 3 место. В прошлом команда была аутсайдером, но в этом году они выстрелили, показав хорошие результаты по многим видам соревнований.
На 4 месте расположилась команда «Локомотив», немного уступив команде Вагонно-пассажирской службы. На 5 месте – команда «Управленцы» и 6 место заняла команда «Служба перевозок».
Торжественная церемония награждения по итогам XIII Спартакиады трудовых коллективов АО «АК «Железные дороги Якутии» состоится в августе на праздновании Дня железнодорожника.
Поздравляем победителей и призеров корпоративной спартакиады и желаем дальнейших спортивных и профессиональных достижений.
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