Железнодорожники Якутии скорбят

Сегодня мы все потрясены и опечалены известием о кончине нашего друга и замечательного человека ЧЛЕНОВА Владимира Михайловича, президента Торгово-промышленной палаты Республики Саха (Якутия), народного депутата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

Трудно подобрать слова, чтобы выразить глубину нашей скорби. Владимир Михайлович был человеком, излучающим жизнелюбие и оптимизм, потому его смерть стала для нас шоком.

Вся его жизнь была достойнейшим примером служения человека своему делу, преданности нашей республике, которая стала для него второй родиной, где он прожил яркую жизнь, состоялся как личность, как отличный семьянин и государственный деятель. При этом оставаясь очень простым в общении, человечным и внимательным руководителем.

Владимир Михайлович более 15 лет стоял во главе министерства транспорта, связи и информатизации Республики Саха(Якутия), став министром в трудные для всей страны 90-е годы и как никто другой знал все проблемы транспортного комплекса самого труднодоступного региона страны. Он приложил много усилий для создания железнодорожной отрасли в республике, и при его непосредственном участии была создана Акционерная компания «Железные дороги Якутии». Мы, железнодорожники республики и транспортные строители, всегда чувствовали его поддержку. Несмотря на колоссальные трудности, связанные с отсутствием финансовых средств, республика продолжала строить железную дорогу, доведя ее в 1997 году до Томмота, и в 2004 году запустив пассажирское движение от станции Нерюнгри до станции Томмот. Его вклад в строительство железной дороги Беркакит -Томмот-Якутск неоценим, благодаря чему в 2019 году железная дорога была все-таки достроена и введена в эксплуатацию на всем протяжении до станции Нижний Бестях. Владимир Михайлович так радовался прибытию первого поезда на станцию Нижний Бестях и верил, что строительство дороги будет продолжено дальше на Восток. Он верил, что железнодорожный транспорт повысит транспортную доступность населения, будет способствовать освоению новых месторождений и стимулировать быстрое развитие территорий.

Он был полон энергии и планов, которым не суждено сбыться из-за коварной болезни, но результаты его труда останутся навсегда и будут дальше служить людям, процветанию и развитию которых он посвятил свою жизнь.

Владимир Михайлович навсегда останется в нашей памяти светлым, добрым и отзывчивым человеком.

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» выражаю глубокое соболезнование супруге Ирине Юрьевне, детям, родным и близким.

Мы разделяем боль утраты и скорбим вместе с вами.

Генеральный директор

АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии»

В.В. Шимохин