Железнодорожники Якутии поздравили коллектив ДВГУПС 85-летним с юбилеем

14 октября заместитель генерального директора по стратегическому развитию – руководитель Представительства АО «АК «ЖДЯ» в Якутске Алексей МЕСТНИКОВ принял участие в торжественном итоговом ученом совете Дальневосточного государственного университета путей сообщения в г. Хабаровске, который прошел в рамках торжественных мероприятий, посвященных 85-летию со дня основания университета.

От имени генерального директора и трудового коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» он поздравил коллектив ДВГУПСа со знаковым событием и отметил, что якутскую железнодорожную компанию и университет связывают долголетняя дружба и сотрудничество в области целевой подготовки специалистов с высшим и средним профессиональным образованием и в научно-исследовательской деятельности.

ДВГУПС более четверти века является кузницей квалифицированных кадров для АО «АК «ЖДЯ». Ежегодно ряды работников Акционерной компании «Железные дороги Якутии» пополняют до 20 выпускников ДВГУПС. За это время более 600 выпускников университета и Хабаровского техникума железнодорожного транспорта, который является филиалом ДВГУПС, трудятся на благо родной республики. Многие из них сегодня входят в руководящий состав и возглавляют структурные подразделения компании.

Алексей Александрович Местников вручил ректору ДВГУПС Владимиру Викторовичу БУРОВЦЕВУ приветственный адрес от генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Владимировича ШИМОХИНА, подарок и якутский национальный сосуд для кумысопития – чорон, символизирующий изобилие.