Железнодорожники стали победителями чемпионата по бенчпрессу

23 октября 2022 г. в п. Нижний Куранах прошёл XVII открытый Чемпионат Алданского района по жиму штанги лёжа (бенчпресс). Организатором соревнований выступил мастер спорта по пауэрлифтингу Николай Юсупов . Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Людмила Калиничук .

По итогам соревнований, в весовой категории до 120 кг 1 место занял ведущий инженер локомотивной службы » Александр Чупров. В категории свыше 120 кг 1 место занял мастер погрузо-разгрузочных работ АО «АК «ЖДЯ» Владимир Руди. Владимир Руди также стал абсолютным чемпионом соревнований.

Поздравляем Александра и Владимира с победой! Желаем им дальнейших достижений в любимом виде спорта!