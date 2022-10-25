25.10.2022
13:55
54

Спорт

Железнодорожники стали победителями чемпионата по бенчпрессу

23 октября 2022 г. в п. Нижний Куранах прошёл XVII открытый Чемпионат Алданского района по жиму штанги лёжа (бенчпресс). Организатором соревнований выступил мастер спорта по пауэрлифтингу Николай Юсупов . Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Людмила Калиничук .

По итогам соревнований, в весовой категории до 120 кг 1 место занял ведущий инженер локомотивной службы » Александр Чупров. В категории свыше 120 кг 1 место занял мастер погрузо-разгрузочных работ АО «АК «ЖДЯ» Владимир Руди. Владимир Руди также стал абсолютным чемпионом соревнований.

Поздравляем Александра и Владимира с победой! Желаем им дальнейших достижений в любимом виде спорта! 

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх