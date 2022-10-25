25.10.2022
13:55
54
Спорт
Железнодорожники стали победителями чемпионата по бенчпрессу
23 октября 2022 г. в п. Нижний Куранах прошёл XVII открытый Чемпионат Алданского района по жиму штанги лёжа (бенчпресс). Организатором соревнований выступил мастер спорта по пауэрлифтингу Николай Юсупов . Главный судья соревнований – мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу Людмила Калиничук .
По итогам соревнований, в весовой категории до 120 кг 1 место занял ведущий инженер локомотивной службы » Александр Чупров. В категории свыше 120 кг 1 место занял мастер погрузо-разгрузочных работ АО «АК «ЖДЯ» Владимир Руди. Владимир Руди также стал абсолютным чемпионом соревнований.
Поздравляем Александра и Владимира с победой! Желаем им дальнейших достижений в любимом виде спорта!
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ
#АО «АК «ЖДЯ»#ЖДЯ#железнодорожники#Железнодорожники стали победителями Чемпионата по бенчпрессу#Нижний Куранах#победа
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