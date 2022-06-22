22.06.2022
19:16
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История

Железнодорожники провели митинг день памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, в Алдане на территории  центрального офиса АО «АК «ЖДЯ» состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби.

День 22 июня является одной из самых печальных дат в истории нашей страны. Ровно 81 лет назад без объявления гитлеровская Германия напала на Советский Союз.  Началась Великая Отечественная война, длившаяся долгих  1 418 дней.

В митинге приняли участие исполнительный директор Дмитрий Кондратов, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник и работники компании.

Митинг открыли юные «ждяжки» — участники детской творческой летней площадки, которые прочитали стихи.

В своем выступлении Дмитрий Кондратов отметил, что страшная трагедия коснулась каждой семьи нашего многонационального государства.

«Сегодня мы должны отдать дань памяти тем, кто на передовой,  в партизанских отрядах защищали нашу родную землю. Не менее значим подвиг тех, кто остался в тылу, отдавая все для фронта, обеспечивая победу над фашизмом. Мы не должны забывать подвиг защитников Отечества, нельзя стереть из памяти имена убитых мирных жителей, женщин детей,  замученных узников в концлагерях. Сплотившись наш народ одержал Великую победу. Сегодня мы должны делать правильные исторические выводы истории, помня героический подвиг  и отдавая дань памяти тем, кто погиб в годы Великой Отечественной Войны» — сказал Дмитрий Кондратов.

Минутой молчания участники митинга почтили память погибших на полях сражений Великой Отечественной войны.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АК «Железные дороги Якутии»

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