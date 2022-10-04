04.10.2022
12:45
116

Образование

Железнодорожники познакомили школьников с тонкостями профессии

В рамках соглашения о создании фирменного класса между Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» и Гимназией г. Алдан девятиклассники побывали на ознакомительном занятии — экскурсии  на железнодорожной станции Алдан.

Заместитель начальника станции Алдан Юлия Ваганова  познакомила ребят с тонкостями железнодорожной профессии и  работе  железнодорожного транспорта. Рассказала о технологии работы железнодорожной станции, сформировала представление об ответственности работников станции и железнодорожного вокзала, о правилах безопасности на железной дороге.

В ходе экскурсии гимназисты увидели грузовые вагоны и цистерны, узнали, для чего предназначен   маневровый тепловоз и каким образом формируется состав поезда к отправлению, а также,  как происходит  расформирование прибывшего поезда.

Интерес гимназистов вызвали звуковые сигналы при движении состава.  Оказывается, они выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности:  три коротких  —  «Стой», один длинный — «Отправиться поезду», три длинных и один короткий —  «Прибытие поезда на станцию не в полном составе».

Также ребят заинтересовало такое приспособление, как «железнодорожный башмак», который используется для ограничения скорости и полного торможения состава вагонов и локомотива.

В конце ознакомительной экскурсии ребята узнали, где и как можно бесплатно получить профессии специалистов железнодорожного транспорта по целевому подготовке кадров для АО «АК «ЖДЯ». Гимназисты активно включались в диалог и задавали вопросы.

Впереди у девятиклассников еще много увлекательных мероприятий совместно с  Акционерной компанией «Железные дороги Якутии», которые помогут им лучше узнать о работе железнодорожного транспорта и железнодорожных специальностях, и, возможно, определиться с  будущей профессией.

Будем ждать новых встреч!

Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх