Железнодорожники познакомили школьников с тонкостями профессии

В рамках соглашения о создании фирменного класса между Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» и Гимназией г. Алдан девятиклассники побывали на ознакомительном занятии — экскурсии на железнодорожной станции Алдан.

Заместитель начальника станции Алдан Юлия Ваганова познакомила ребят с тонкостями железнодорожной профессии и работе железнодорожного транспорта. Рассказала о технологии работы железнодорожной станции, сформировала представление об ответственности работников станции и железнодорожного вокзала, о правилах безопасности на железной дороге.

В ходе экскурсии гимназисты увидели грузовые вагоны и цистерны, узнали, для чего предназначен маневровый тепловоз и каким образом формируется состав поезда к отправлению, а также, как происходит расформирование прибывшего поезда.

Интерес гимназистов вызвали звуковые сигналы при движении состава. Оказывается, они выражаются числом и сочетанием звуков различной продолжительности: три коротких — «Стой», один длинный — «Отправиться поезду», три длинных и один короткий — «Прибытие поезда на станцию не в полном составе».

Также ребят заинтересовало такое приспособление, как «железнодорожный башмак», который используется для ограничения скорости и полного торможения состава вагонов и локомотива.

В конце ознакомительной экскурсии ребята узнали, где и как можно бесплатно получить профессии специалистов железнодорожного транспорта по целевому подготовке кадров для АО «АК «ЖДЯ». Гимназисты активно включались в диалог и задавали вопросы.

Впереди у девятиклассников еще много увлекательных мероприятий совместно с Акционерной компанией «Железные дороги Якутии», которые помогут им лучше узнать о работе железнодорожного транспорта и железнодорожных специальностях, и, возможно, определиться с будущей профессией.

Будем ждать новых встреч!