09.03.2022
12:07
139

Праздники

Железнодорожники поздравили своих женщин-коллег

В преддверие  Международного женского дня  мужчины Акционерной компании «Железные дороги Якутии» по традиции уже  с утра встречали своих  женщин-коллег  на входе со словами поздравлений, добрыми пожеланиями и цветам, подарив им приподнятое весеннее настроение на целый день.

А днем  в Культурном центре состоялось  торжественное мероприятия, посвященное Международному женскому дню  8 марта, на котором прекрасную половину  АО «АК «ЖДЯ»  поздравил генеральный директор Василий Шимохин.

Мужчины специально для женщин подготовили праздничную программу. Приглашенный гость — прекрасный  вокалист Данил Обуткин из Нижнего Куранаха преподнес  женщинам музыкальный подарок.

Женщин также поздравил вокальный ансамбль «Железные дороги Якутии», песни которых всегда с удовольствием приветствуются на всех концертах. Мужчины-железнодорожники показали  веселую сценку, приготовленную специально для своих коллег-женщин.   Этот импровизированный подарок вызвал море положительных эмоций и прекрасное настроение, о чем свидетельствовали довольные лица и  бурные овации.

Фото: «Железные дороги Якутии»
Источник: АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» в г. Якутске
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх