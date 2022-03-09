Железнодорожники поздравили своих женщин-коллег

В преддверие Международного женского дня мужчины Акционерной компании «Железные дороги Якутии» по традиции уже с утра встречали своих женщин-коллег на входе со словами поздравлений, добрыми пожеланиями и цветам, подарив им приподнятое весеннее настроение на целый день.

А днем в Культурном центре состоялось торжественное мероприятия, посвященное Международному женскому дню 8 марта, на котором прекрасную половину АО «АК «ЖДЯ» поздравил генеральный директор Василий Шимохин.

Мужчины специально для женщин подготовили праздничную программу. Приглашенный гость — прекрасный вокалист Данил Обуткин из Нижнего Куранаха преподнес женщинам музыкальный подарок.

Женщин также поздравил вокальный ансамбль «Железные дороги Якутии», песни которых всегда с удовольствием приветствуются на всех концертах. Мужчины-железнодорожники показали веселую сценку, приготовленную специально для своих коллег-женщин. Этот импровизированный подарок вызвал море положительных эмоций и прекрасное настроение, о чем свидетельствовали довольные лица и бурные овации.