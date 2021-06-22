Железнодорожники отметили день памяти и скорби

Сегодня, 22 июня, работники Акционерной компании «Железные дороги Якутии» вместе со всей страной отметили День памяти и скорби.

Ровно 80 лет назад фашистская Германия совершила вероломное нападение на нашу Родину, развязав тем самым самую страшную и кровопролитную войну в истории нашей страны. Долгих 1418 дней и ночей советский народ шел к Победе.

Как отметил генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин, огромный вклад в Победу внесли железнодорожники. С первых дней войны железнодорожный транспорт начал работать в режиме военного времени, обеспечивая перевозки грузов для фронта, эвакуацию населения, перебазирование заводов и фабрик. На всех этапах войны железнодорожники с честью справлялись с поставленными задачами, проявив самоотверженность и героизм.

Руководство АО «АК «ЖДЯ» и профсоюзный комитет почтили память погибших возложением цветов к подножию обелиска Победы в городе Алдане, установленного в знак памяти о погибших воинах-алданцах и тружениках тыла.

В 11 часов 45 минут на территории центрального офиса АО «АК «ЖДЯ» состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. В митинге приняли участие первый заместитель генерального директора Владимир Магдич, заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник и работники компании.

В своих выступлениях они напомнили, насколько важно не забывать эту дату и навсегда сохранить в своих сердцах память о событиях первых дней войны, о том, какой ценой была завоевана победа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

— 22 июня в наших сердцах навсегда останется днем скорби и памяти. Памяти тех, кто первым принял бой с фашистскими захватчиками, тех, кто проявил пример мужества и героизма, кто насмерть стоял на рубежах нашей страны. Поэтому хотелось бы, чтобы этот день никто из нас никогда не забывал. Вечная память тем людям, которые в самом начале войны стояли насмерть, не давая врагу возможности двигаться по нашей стране — сказал на митинге Владимир Магдич.

Владимир Мирошник напомнил участникам митинга историю Великой Отечественной войны и слова Ольги Берггольц из знаменитой торжественной эпитафии «Пискаревский мемориал»:

— Самыми правильными и точными словами выразилась советская поэтесса Ольга Берггольц, которая пережила блокаду Ленинграда. Её ставшие крылатыми слова «Никто не забыт, ничто не забыто!» стали лозунгом о святости памяти. Чем дольше мы будем помнить эти слова и передавать по наследству своим детям, внукам и правнукам, тем дольше будет память о погибших воинах и тружениках тыла».

Участники митинга минутой молчания почтили память тех, кто навсегда остался на полях сражений.

В 18.10 по местному времени на железнодорожных вокзалах Алдан. Томмот и Нижний Бестях транслировалась архивная аудиозапись о начале войны голосом знаменитого диктора Юрия Левитана. По громкоговорящей связи пассажирам напомнили о том, что 22 июня – это День памяти и скорби, день, когда началась Великая Отечественная война.

На вокзалах и в поездах весь день транслируются видеоролики «О начале войны» и «Календарь Воинской Славы России».