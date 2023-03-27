Железнодорожники на проводах зимы в Алдане

25 марта вместе со всеми жителями Алданского района и Мегино-Кангаласского улуса коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» отметил 55-летний юбилей крепкой многонациональной дружбы двух районов республики.

Именно этому знаковому событию были приурочены в Алдане проводы зимы, основные мероприятия которых были направлены на то, чтобы показать «Как это было…».

Сплоченный коллектив «Железных дорог Якутии» охотно подхватил идею праздника. Колонна железнодорожников символизировала многолетнюю дружбу и сотрудничество и была украшена гербами и флагами Алданского района и Мегино-Кангаласского улуса. Импровизированным поездом управлял действующий машинист тепловоза, облаченный в парадную форму.

С трибуны Дворца культуры колонну АО «АК «ЖДЯ» сопровождала торжественная речь — «55 лет связывает крепкая дружба Алданский район и Мегино-Кангаласский улус, и уже 12 лет нас объединяет железнодорожная стальная магистраль. Эту нерушимую дружбу раскрывает и подтверждает тематическая колонна Акционерного общества «Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которая сопровождается попурри о дружбе и патриотизме.

Сотрудниками компании являются жители, как крупных городов Якутии, так и самых отдаленных мест нашей бескрайней республики».

А участники праздничной колонны скандировали девиз – Это — ты, это — я, а все вместе — «ЖДЯ»!