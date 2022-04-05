Железнодорожники готовы к работе в весенне-летний период

Вчера заместитель департамента водного и железнодорожного транспорта Василий Михайлов завершил выездную работу на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» Нерюнгри – Пассажирская – Нижний Бестях в рамках работы оперативного штаба по обеспечению доставки жизнеобеспечивающих грузов в республику. Им проверены все ключевые хозяйства железнодорожников, связанные с движением поездов.

Василий Васильевич оценил готовность объектов инфраструктуры АО «АК «ЖДЯ» к работе в весенне-летний период, отметив, что она находитсяна должном уровне. В ходе проверки он обратил особое внимание на организацию перевозочного процесса перед закрытием ледовой переправы через реку Лена.

Как показывает ежегодная практика, перед закрытием зимников из-за неравномерной, зачастую залповой отгрузки, происходит скопление груза на сопредельной Дальневосточной железной дороге и на инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ». В текущем году ситуация по завозу социально значимых грузов взята на особый контроль со стороны республиканского правительства. Для информирования грузополучателей АО «АК «ЖДЯ» ежесуточно на своем сайте публикует полную информацию о местонахождении вагонов с такими грузами на инфраструктуре «Железных дорог Якутии», которые следуют назначением на станцию Нижний Бестях, а также о количестве выгруженных вагонов за истекшие сутки.

Представителем Минтранса РС(Я) также проверена готовность объектов инфраструктуры и подвижного состава АО «АК «ЖДЯ» к работе в период летних пассажирских перевозок, когда происходит сезонное увеличение пассажиропотока.

АО «АК «ЖДЯ» для обеспечения возрастающих пассажирских перевозок продолжает пополнение парка пассажирских вагонов. На сегодня парк пассажирских вагонов состоит из 40 единиц. В 2022 году планируется приобрести еще 2 новых плацкартных вагона.

Кроме того, в 2022 году планируется провести капитальный ремонт 7 пассажирских вагонов, два из которых на прошлой неделе уже отправлены на вагоноремонтный завод. В ходе ремонта все вагоны будут оснащены новыми алюмопластиковыми окнами, розетками для подзарядки гаджетов, обновится внутренний интерьер, купейные вагоны будут оборудованы биотуалетами.

Пополнение парка пассажирских вагонов проходит в рамках программы по подготовке к запуску пассажирского поезда Нижний Бестях – Владивосток. На данный момент ведется активная работа с ОАО «РЖД» по согласованию графика движения поезда, чтобы он был максимально удобным для пассажиров. Также в течение апреля необходимо провести подготовительную работу для запуска беспересадочного сообщения до Благовещенска на ежедневный режим курсирования.

В настоящее время пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 17.00 местного времени. Для удобства пассажиров организован трансфер между городом Якутском и железнодорожным вокзалом Нижний Бестях.

С пассажирским поездом отправляются вагоны беспересадочного сообщения до Владивостока, Благовещенска и Иркутска, что дает пассажирам возможность добраться без пересадки почти до всех крупных городов Дальнего Востока.

Подробно с расписанием поезда и беспересадочных вагонов можно ознакомиться на сайте www.rw-y.ru в разделе «Пассажирам», а также в Telegram https://t.me/rwyakutia .

Билеты можно приобрести с помощью большинства интернет-сервисов по продаже электронных билетов, на сайте ОАО «РЖД» или в кассах, расположенных на ж.д. вокзалах по всей стране. В городе Якутске билеты можно купить в билетной кассе по адресу пр. Ленина,24, (гостиница «Азимут отель» 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381. Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).