Железнодорожник стал чемпионом Якутии по бодибилдингу

На состоявшемся в субботу, 1 октября, чемпионате Республики Саха (Якутия) по бодибилдингу в КЦ «Сергеляхские огни» в г. Якутске помощник машиниста тепловоза АО «АК «ЖДЯ» Андрей Савич стал победителем, заняв первое место в категории «классический бодибилдинг». Также он, выполнив норматив кандидата в мастера спорта, стал первым в республике кандидатом в мастера спорта по бодибилдингу.

В Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Андрей работает два года. Занимается бодибилдингом 9 лет. В 2019 году он стал абсолютным чемпионом Якутии по бодибилдингу.

«Мне очень нравится этот вид спорта. Конечно, очень тяжелая диета, обезвоживание. В целом я очень доволен результатами. Это мое хобби. Я, можно сказать, отдыхаю в зале, расслабляюсь, мне нравится это делать. Очень люблю этот спорт» — поделился впечатлениями Андрей Савич.

На днях Андрей вместе с братом собирается уходить добровольцем на СВО. «Решили послужить за Россию, потому что наших детей и Родину надо защищать» — сказал Андрей.

От имени коллектива Акционерной компании «Железные дороги Якутии» поздравляем Андрея с очередной заслуженной победой! Желаем вернуться живым и невредимым! Мы гордимся Вами!