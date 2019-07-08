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«Железная леди» второй республиканской

В славном мужском ряду главных врачей Республиканской больницы №2-Центра экстренной медицинской помощи за все годы ее существования женщин было только двое – заслуженный врач России Лидия Михайловна БОЛЬШЕВА и заслуженный врач Якутии Нина Кирилловна ЧЕРНОГРАДСКАЯ.

С Ниной Кирилловной ЧЕРНОГРАДСКОЙ мы встретились на первом съезде детских врачей в 2010-ом.

Окончив в 1966 году лечебный факультет ЯГУ, Нина ПАВЛОВА начинала педиатром в родном Сунтарском районе, затем, окончив клиническую ординатуру по детской эндокринологии во втором Московском мединституте, семь лет работала эндокринологом в республиканском противозобном диспансере, а в 1980 году с легкой руки тогдашнего министра здравоохранения Якутии Прокопия Андреевича ПЕТРОВА пришла в Республиканскую клиническую больницу заместителем главного врача, а затем в 1982-ом  и возглавила ее.

Организаторская работа – сама по себе труд тяжелый и не всегда благодарный. А тут тысячный коллектив. Она призналась мне, что со страхом приняла предложение министра, зато потом вспоминала о том времени с большой теплотой и любовью. Это было начало 90-х.

— Народ подобрался преданный медицине, профессионалы, светлые головы, — вспоминала Нина Кирилловна. – Честные, добрые, ответственные, добросовестные, преданные медицине, всегда готовые прийти на помощь, — говорила она о коллегах и признавалась, что почитает за счастье, что работала рядом с такими Врачами, как Александра ШАРИНА, Лидия БАБЕНКО, Григорий СЕРГИН, Иван САМСОНОВ. Начинал в те годы в хирургическом отделении республиканской больницы и кардиохирург Петр ЗАХАРОВ.

— Ее соратниками и друзьями были Ольга Даниловна ТИХОНОВА, Клера Афанасьевна КОЛОДЕЗНИКОВА, Светлана Михайловна МИНИНА, Земфира Макаровна КУЗЬМИНА, Тина Николаевна ЛЕБЕДЕВА, Владимир Степанович ПОПОВ. Очень тепло мама отзывалась об Олеге Игоревиче ШИРКО, — добавит потом ее дочь Саргылана Ивановна ПРОКОПЬЕВА.

— Работали напряженно, но радостно, с большим энтузиазмом. Это были лучшие годы моей жизни, — говорила Нина Кирилловна, — самые напряженные, но и самые плодотворные. В республиканской больнице исконно сложились очень добрые традиции доброжелательности к людям вообще и друг к другу в частности, это нам очень помогало и поддерживало.

То ли время было такое, то ли особые те отношения строились на трудностях, которые преодолевали вместе, но осталось оно в памяти моей визави светлой полосой. Что давало силы? Ведь быть главным врачом, да еще в таком большом коллективе, не каждому мужчине по плечу, — думала я, глядя на эту хрупкую, с гордой посадкой головы женщину. — Наверное, осознание сопричастности к большому делу, которое делаешь, желание не подвести того, кто трудится рядом. Это держит в тонусе. Но почему, отработав такое сложное время, она ушла из больницы? Этот вопрос я не задала ей, не хотела бередить душу. У каждого в жизни  бывает, должно быть, пора, когда понимаешь вдруг, что задыхаешься. Как на длинной дистанции. Когда чувствуешь, что в таком высоком темпе бежать дальше не можешь. Увы, есть предел человеческим силам, титаническому труду, которым себя практически изматываешь, не задумываясь об этом. А может быть, приходит время… Только когда исполнилось пятьдесят, Нина Кирилловна оставила работу в республиканской больнице, без которой не могла, казалось, жить, и перешла в санитарную авиацию. Еще через год ЧЕРНОГРАДСКАЯ возглавила республиканский эндокринологический диспансер, под ее руководством были разработаны две крупные программы, которые работают по сей день: по сахарному диабету и эндемическому зобу, внедрена программа ЭВМ, велась подготовка эндокринологов для районов.

А в 1995 году ушла на пенсию.

— Устала что ли, — улыбнулась она, — сказалась, наверное, напряженная работа. И потом надо было помогать детям, дочери учились, работали, подрастали внуки.

Этим летом я нашла людей, которые хорошо знали Нину Кирилловну, видели ее в работе, и задала им один единственный вопрос  «Какой она была?».

Замечательной души человек, очень честный, светлый, порядочный, добрый, высокий профессионал, Нина Кирилловна оставила в моей душе неповторимый след, — сказал заслуженный врач России Владимир Степанович ПОПОВ, работавший в 90-ые заместителем главного врача по лечебной работе РБ№2-ЦЭМП. – Я был начмедом, и работали мы вместе весьма плодотворно и творчески. Нина Кирилловна очень пристрастно относилась к работе и людям, близко к сердцу принимала все проблемы, возникающие в работе, заботилась о благополучии больницы.

Она была очень волевым, решительным человеком, я бы даже сказала с мужским складом характера, умела решать сложные организационные вопросы. На период работы Нины Кирилловны главным врачом выпали трудные годы введения в строй нового здания и связанные с этим сложности: надо было всех разместить, а отделения тогда были все очень большие, но ей удалось как-то все утрясти, всем найти место, организовать четкую их работу. Мы вдохновенно трудились, с энтузиазмом преодолевая все трудности, поэтому у меня с ее именем связаны самые теплые воспоминания, — поделилась заслуженный врач РФ и РС (Я), врач-невролог Земфира Макаровна КУЗЬМИНА.

Красивая, подтянутая, аккуратная такая и душевная – такой я ее и запомнила, — вспоминает перевязочная медсестра челюстно-лицевого отделения РБ№2-ЦЭМП, заслуженный работник РС (Я), отличник здравоохранения Александра Гаврильевна БЕРЕЗКИНА.  — Ее отличительной особенностью как руководителя было умение общаться с подчиненными — не принижая их человеческого достоинства, всегда уважительно, без той надменности, которую можно встретить среди руководителей. Нина Кирилловна только с виду казалась жесткой, а когда начинаешь общаться, узнаешь в ней очень доброго, интеллигентного, чуткого человека. Нина Кирилловна приняла меня на работу, она чисто по-матерински относилась к нам, медсестрам.

Мы сидели с Ниной Кирилловной  в сторонке от гостей съезда и разговаривали, как давно знакомые люди. Она, вспоминая годы работы, улыбалась собственным мыслям, а я, глядя на нее, думала, что медицинская династия ЧЕРНОГРАДСКИХ вполне может продолжиться и дальше. У нее уже тогда было восемь внуков и трое правнуков. Глава семьи Иван Петрович был микробиологом-фтизиатром, работал в ЯНИИТе, успешно занимался наукой. Дочери их пошли по стопам родителей: старшая — Татьяна Владимировна ПАВЛОВА, врач-цитолог, средняя — Анна Ивановна ЧЕРНОГРАДСКАЯ — детский гинеколог, младшая — Саргылана Ивановна ПРОКОПЬЕВА —  педиатр.

Старший внук, о котором Нина Кирилловна говорила, что он учится на стоматолога, окончив институт, работал стоматологом, был главным врачом Абыйской центральной районной больницы, сейчас – врач-эксперт, живет в Ленске.

Призвание? Наверное.

— Должно быть, гены, — ответила на мой вопрос сама Нина Кирилловна. – Мы никак не влияли на их выбор, у нас в семье всегда ценились собственное мнение, самостоятельность. Просто девочки видели, как мы с отцом относимся к своей работе. Да и разговоры у нас только о медицине и были. У нас вообще в роду медиков много.

Спустя девять лет я беседую с младшей дочерью Нины Кирилловны. Кстати, Саргылана внешне очень похожа на маму.

Расскажите, пожалуйста, о маме, Саргылана.

— Ее многие называли «железная леди», мне кажется, у нее был твердый, несгибаемый характер, она и дома была строгой, но никогда не давила своим авторитетом, у нас, детей, всегда была свобода, нам особо ничего не запрещали. Мама всегда была на работе, но у нас была куча тетушек, маминых родных сестер, которые занимались с нами, поэтому им с папой было, наверное, полегче с нами, да мы и сами были очень самостоятельными.

— В те годы, когда мама работала в Республиканской больнице, Вы еще учились в школе, наверное?

— Да, во втором классе и, конечно, не помню ничего о ее работе, они с папой обсуждали все медицинские проблемы. Но мне кажется, она жалела, что рано ушла на пенсию. А когда мы уже выросли, маму очень любили наши друзья, они любили разговаривать с ней. Она вообще умела и любила говорить с людьми, с молодежью на молодежные темы, со взрослыми – на взрослые. Она много и с удовольствием общалась. У родителей был свой круг друзей, куда входили люди самых разных профессий, мамины и папины коллеги, они собирались вместе, пели песни, ходили в походы, построили в Намцах балаган специально, чтобы ездить туда отдыхать всем вместе. Мы и семьей тоже любили активный отдых на природе: садились в папину машину и ехали на рыбалку, например…

«Сила врача в его сердце, в его любви к человеку» написано на мемориальной доске памяти заслуженного врача ЯАССР, кавалера знака «Гражданская доблесть», основателя врачебной династии, занесенной в Почетную книгу лучших трудовых династий республики, выдающейся личности ХХ века в области здравоохранения, организатора эндокринологической службы Нины Кирилловны ЧЕРНОГРАДСКОЙ.

Жива добрая память коллег и пациентов врача и организатора здравоохранения Нины Кирилловны ЧЕРНОГРАДСКОЙ.

Не могу не добавить, что живет в Якутске еще одна Нина ЧЕРНОГРАДСКАЯ, именем Нины Кирилловны дети назвали ее старшую внучку.

Источник: Зоя ИГНАТЬЕВА.
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