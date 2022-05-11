Желая заработать на инвестициях, пенсионер из Якутии потерял почти 400 тысяч

В полицию Мегино-Кангаласского района обратился пенсионер. Заявитель пояснил, что увидел в интернете увидел заманчивую рекламу инвестиций, где при вложении от 12 000 рублей обещали заработок до 45 000 рублей, и оставил заявку на сайте. Через некоторое время к нему поступил звонок от лжесотрудницы брокерской компании, которая рассказала о «тонкостях» инвестирования и сообщила, что в дальнейшем с ним свяжется наставник. Вскоре через приложение для видеосвязи позвонил псевдонаставник. Он скинул ссылку для перевода денежных средств на QIWI-кошелек, куда потерпевший перевел 11 998 рублей.

Через 3 дня с пенсионером связался якобы новый наставник. Вскоре он попросил вложить еще денег, тогда заявитель признался, что у него нет лишних денежных средств, на что звонивший посоветовал взять кредит. Мужчина, поверив псевдоброкеру, оформил кредит на 360 000 рублей и «инвестировал» 355 000 рублей. При этом он через приложение «WWCoins-мой счет» имел возможность следить за ростом дохода. Через три месяца с начала «инвестиций» его доход якобы составил 18 000 долларов. Когда пенсионер попытался снять вложенные средства, лжеброкер потребовал у него 200 000 рублей для оплаты страховки. Чрезмерная ненасытность псевдоброкеров дала понять потерпевшему, что он стал жертвой мошенников. Таким образом, потерпевший лишился 366 998 рублей.

Уважаемые жители республики! Не участвуйте в подобных сомнительных инвестиционных проектах, ведь в погоне за легким доходом, вы рискуете остаться ни с чем!

Мошенники действуют навязчиво, создают фейковые платформы инвестиционных компаний и, имитируя игру на фондовой бирже, обещая при этом быстрые деньги, похищают большие суммы, часто оставляя своих жертв в огромных долгах перед банками.