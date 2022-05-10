Желая приобрести снегоход, якутянин перевел мошенникам почти 200 тысяч

Житель г. Томмота Алданского района стал очередной жертвой дистанционных мошенников. Он увидел на интернет-сайте объявление о продаже снегохода и оставил свою заявку. Через некоторое время с ним связался якобы менеджер, с которым он оговорил детали сделки, способ оплаты и доставки. «Менеджер» настоял, чтобы оплата была произведена переводом через кассу отделения банка. В соответствии с полученным договором мужчина перечислил 195 850 рублей. Позднее ему прислали трек-код для отслеживания якобы отправленного груза. Мужчина ожидал его прибытие в г. Алдан в начале апреля, однако, этого не произошло. При этом телефон транспортной компании не отвечал, перестал выходить на связь и «менеджер». Поняв, что оказался жертвой мошенников, потерпевший обратился в полицию.

Полиция напоминает гражданам о необходимости соблюдать бдительность, совершая сделки «купли-продажи» товаров в интернете. Аферисты размещают на сайтах и в социальных сетях объявления о продаже продукции и оказании услуг по заведомо выгодным условиям, в последующем требуя получения задатка или полной оплаты стоимости товара. Помните, любая сделка в интернете должна быть тщательно проверена. Не стоит соглашаться переводить неизвестным предоплату и перед любыми операциями купли-продажи оценить, не является ли второй ее участник мошенником. Лучше отказаться от сомнительной сделки и сохранить свои деньги, чем стать жертвой злоумышленника.