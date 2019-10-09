В рамках открытия 114-го театрального сезона Саха театр приехал с гастролями в г. Нерюнгри и показал свой первый спектакль – «Желанный берег мой…”.

Саха академический театр им. П. А. Ойунского в Нерюнгри приехал в третий раз. В первый раз театр приезжал в 1997-м году со спектаклем “Желанный берег мой…”, во второй раз приезжал со спектаклем “Сон шамана” Кулаковского в 2012 г., принимал участие на республиканском фестивале “Желанный берег”; тогда же сыграли “Сон шамана” в с. Иенгра.

С гастролями Саха театр принял близкий друг и соратник театра – Нерюнгринский театр Актера и куклы.

Перед показом спектакля прошло торжественное открытие гастрольного тура Саха театра. Делегацию Саха театра представили Петр Макаров, заместитель директора Саха театра, Руслан Тараховский, главный режиссер Саха театра, Изабелла Николаева, народная артистка РС(Я), заслуженная артистка РФ, Варвара Пестрякова, заведующая труппой Саха театра и Данил Марков, главный администратор Саха театра.

Директор Нерюнгринского театра Актера и куклы, заслуженный деятель искусств РС(Я) Петр Скрябин поприветствовал Саха театр и вручил благодарственное письмо и букет цветов делегации Саха театра.

Петр Макаров поприветствовал нерюнгринских зрителей и вручил ежегодник Саха театра коллективу театра Актера и куклы. Главный режиссер Саха театра Руслан Тараховский подчеркнул, что гастроли состоялись при поддержке Правительства и Министерства культуры и духовного развития РС (Я) с годом театра в России и с годом консолидации в РС(Я). Так же режиссер рассказал о репертуаре гастролей:

Саха театр работает по трем направлениям, мы ставим произведения наших якутских писателей, русских писателей и зарубежных авторов. Поэтому в Нерюнгри мы привезли спектакль, поставленный по литературе братских народов – “Желаннай берег мой…” по повести Чингиза Айтматова, русскую классику – “Ревизор” Николая Гоголя и последнее произведение-завещание Платона Ойунского, нашего великого якутского писателя – “Шаман Кээрэкээн”, в котором консолидировалась и аккумулировалась вся культура, философия народа Саха, — сказал режиссер и со словами благодарности вручил сто четырнадцатилетнюю историю Саха театра – антологию Саха театра и.о. главы Нерюнгринского района Артему Фирстову.

И. о. главы Нерюнгринского района Артем Фирстов поприветствовал коллектив Саха театрот имени главы Нерюнгринского района Виктора Станиловского:

— Мы вас рады всегда видеть. Отрадно, что вы гастроли начинаете именно с нас – Южной Якутии. Для меня большая честь находиться на этой сцене, иметь возможность вас поприветствовать, потому что театр с такой богатой историей более века, конечно, заслуживает большого уважения. Вы, действительно, культурный символ Республики Саха (Якутия). Я хочу пожелать вам искренне плодотворной работы, благодарности зрителей и дальнейшего развития. Спасибо, я думаю, все получат большое удовольствие от ваших спектаклей.

Саха театр также поздравили с открытием 114-го театрального сезона первый заместитель главы г. Нерюнгри Дмитрий Дьячковский и начальник МКУ УКиИ Нерюнгринского района Ирина Елисеева.

После спектакля “Желанный берег мой…” нерюнгринцы выходили со зрительного зала со слезами на глазах – молодежь, люди в возрасте, мужчины, женщины, все-все-все.

Тамара Валентиновна: Необыкновенно. Мы такого не видели. Я уже жизнь прожила, а такого не видела. Впечатляет очень. Слов нет.

Татьяна Знаменщикова, режиссер, г. Нерюнгри: Я очень давно знакома с Андреем Саввичем Борисовым, когда он еще был режиссером, потом он был министром, сейчас он работает в правительстве. Мне было очень приятно, потому что я много читала, много слышала об этом спектакле. Сегодня увидела в первый раз. Я под большим впечатлением. Потому что режиссерски спектакль сделан удивительно сильно, с самого начала, когда лодка идет на зрителя, это настолько впечатляет, поражает. Очень хорошо сыграли актеры, молодой человек очень замечательно сыграл. И я думаю, что дедушка тоже, он, по-моему, в первом составе как играл так и играет. Потому что во всех книгах были его фотографии. Представляете, как интересно, я еще училась в институте и нам говорили об этом спектакле. А сейчас я посмотрела и очень под большим впечатлением. Хотелось бы передать Андрею Саввичу Борисову привет, сказать о том, что легендарная личность пусть дальше ставит и восхищает, и поражает своими спектаклями. Всего хорошего, удачно вам выступить.

Оксана, преподаватель Школы искусств г. Нерюнгри: Вы знаете, я очень люблю театр. Но на такой постановке была впервые. У меня просто замечательные впечатления. Очень серьезный, философский спектакль, замечательная игра актеров. Спасибо огромное за это искусство.

Ольга: Очень понравилось. Замечательная постановка давнего произведения, которое мы еще в детстве читали когда-то. Спасибо Саха театру.

Светлана Дашимолонова, учитель 13-й школы г. Нерюнгри: Спектакль очень понравился. Мы были с ребятами, ребята у нас восьмиклассники, так внимательно слушали. Спасибо большое.

Мария Романовна, воспитатель школы “Арктика”:Я этот спектакль смотрю второй раз. В первый раз видела лет пятнадцать назад. С возрастом по другому воспринимаешь спектакль, интересны судьбы людей, но так получается, что мы часто оказываемся в тумане жизни, если философски посмотреть на спектакль, и часто жертвуем ради своих детей всем, что есть. Очень трогательная игра актеров, великолепная игра. В общем, я в таком хорошем состоянии, которое я и ожидала от спектакля. Спасибо.

Владислава Павлова, студентка Южно-Якутского технологического колледжа (плачет): Я очень эмоционально отреагировала, поэтому я не смогу… В общем, все круто, мне очень понравилось. Незабываемые эмоции. Театр восихищает, он дает такое классное ощущение. Я в восторге. Спасибо большое.

Сегодня Саха театр на сцене Нерюнгринского театра Актера и куклы играет комедию Гоголя “Ревизор” в 14:00 и 18:00.