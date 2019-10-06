«Желанный берег мой…» Саха театр на гастролях в Алдане

Продолжаются гастроли Саха театра в г. Алдане. Вчера вечером актеры театра сыграли на сцене Алданского ТЮЗа второй спектакль – легендарный «Желанный берег мой» в постановке Андрея Борисова.

После «Ревизора», который впечатлил алданского зрителя контрастностью и эмоциональностью актерской игры, к «Желанному берегу…» зритель пришел уверенно, подготовленный. И на этот раз спектакль Саха театра поразил алданского зрителя масштабностью постановки и искренностью актерского существования на сцене.

Ирина Афанасьева, актриса и режиссер-постановщик Алданского ТЮЗ. Большое спасибо, что вы приехали, что вы посетили наш маленький театр. Когда узнали, что будет эта постановка, думали, будет очень мало места и невозможно будет сделать на нашей маленькой сцене такой масштабный спектакль, но это получилось. Мы в восторге, буря положительных эмоций, благодарность всем артистам, режиссеру – большое вам спасибо!

Ольга Старостина, директор Вилюйского сельского дома культуры. Сегодня из с. Хатыстыр приехали два автобуса – дети и пожилые жители наслега. Очень хороший спектакль. Увидели своих, очень рады. Коллективу Саха академического театра желаем творческих побед и успехов.

Ирина Петунина, директор Алданской детской школы искусств. Эмоции у нас просто зашкаливают, потому что, во-первых, текст очень знакомый еще со студенчества. Мы имели счастье с главным режиссером театра Еленой Павловной Воронковой быть на репетиции в Саха театре в начале 2000-х годов по приглашению Андрея Саввича Борисова. Впечатления снова передались, но в Саха театре, понимаете, там играет всё – эти мистические чувства, холод пронизывающий до костей… Здесь, несмотря на то, что зал совсем другой и, понятно, что пришлось все приспосабливать, та атмосфера снова передалась. Потрясены. К сожалению, вчера не удалось на “Ревизора” сходить из-за праздника. Завтра обязательно придем на “Шамана…”. Мы очень благодарны Саха театру, что приехали. Конечно, хотелось бы, чтобы это почаще случалось, не только в год театра. Надеемся, что вы будете приезжать.

Вера Тихонова, руководитель алданского литературного объединения. Меня пригласили как руководителя алданского литературного объединения. Я пришла с девочкой нашего ЛитО. Мы в полном восторге от постановки. Нам сказали, что спектакль с сороколетним стажем, необходимо посмотреть, очень впечатляющий спектакль. Спектакль идет с синхронным переводом на русском языке. Думаю, часть спектакля мы бы поняли даже без перевода. Очень хорошая постановка, очень добросовестная честная работа актеров, видно, что они выкладываются по полной программе. Я очень рада, что меня пригласили на этот спектакль. Возможно, я еще кое-что напишу в местной прессе. Впечатлил меня очень сильно этот спектакль.

Елена Солнцева, завлит Алданского ТЮЗ: Я под большим впечатлением. Я думаю, в спектакле такая внутренняя психодинамика, которая заставляет заглядывать куда-то внутрь. Мне безумно понравилось. Рада, что вы к нам приехали и показали спектакли для нашего зрителя. Приезжайте к нам почаще.

Елена Воронкова, главный режиссер Алданского ТЮЗ: Спасибо! Смотрю как в первый раз. Вообще театр — это такое сумасшедшее действо на разрыв души и сердца. Смотрю новое исполнение героев, новые лица — все шикарно, здорово. Слов нет, зрители все вам сказали аплодисментами. Сегодня были некоторые технические неполадки, а так вообще спектакль прошел замечательно. Спасибо большое.

Сегодня Саха театр во Дворце культуры г. Алдана сыграет спектакль «Шаман Кээрэкээн» П. А. Ойунского.