«Желанный берег мой» вернулся на родину 

Сегодня, 13 февраля, в рамках в Южно-Сахалинск, в рамках культурной программы I зимних Международных спортивных игр «Дети Азии», Саха театр им П.А. Ойунского на площадке Сахалинского международного театрального центра имени А.П. Чехова (Чехов центр) показал сахалинцам свой легендарный и масштабный спектакль «Желанный голубой берег мой» («Хаарыан хампа куех кытылым») в постановке Андрея Саввича БОРИСОВА. Надо сказать, что театр выехал по специальному приглашению администрации Сахалинской области, организацию гастролей на себя взяла их Филармония.

Как нам рассказывал Андрея Саввич ранее, они не случайно повезли этот спектакль, так как он родом именно с тех краев. Нивхский писатель и публицист Владимир САНГИ рассказал Чингизу АЙТМАТОВУ о нивхах, которые живут на берегу моря, последний написал об этом повесть «Пегий пес, бегущий краем моря», на основе которой поставлен спектакль.

До показа спектакля, заместитель министра культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна ЛАВРИК и писатель Владимир Михайлович САНГИ поприветствовали коллектив якутского театра, а от имени якутян выступил Андрей БОРИСОВ, поблагодарив зрителей.

К радости якутской труппы, зал был заполнен, также были несколько представителей народа нивх, что очень обрадовало служителей Саха театра.

Константин, житель Южно-Сахалинска, зритель: «Я много слышал про якутскую культуру, но, к сожалению, не удавалось тесно с ней познакомиться. Отрадно, что к нам приехал Саха театр со своим спектаклем, да еще и рассказывает историю нивхов, которые живут с нами. Спасибо им большое!»