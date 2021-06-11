Желание разбогатеть затмило разум директору школы

Вчера в Отдел МВД России по Мегино-Кангаласскому району Якутии обратился директор одной из школ.

Выяснилось, что 40-летнего мужчину с марта месяца обманывали по телефону мошенники. По очень старой схеме, на которую, как казалось, уже не ведутся даже пенсионеры, не то, что директора школ. Тем не менее, педагог с марта по июнь направил мошенникам 2 млн 630 тысяч рублей. Возможно, потому что ему сперва позвонил «Судья».

Оказалось, мужчина ранее через интернет заказывал БАДы и не подозревал, что в будущем витаминизация организма выльется ему в миллионные долги перед банками «Сбер», «Сетелем», «Восточный» и «Союз».

Первый звонок от «судьи» поступил в апреле. Потерпевшему было сообщено, что по решению суда, ему полагается компенсация за нанесенный вред здоровью в результате потребления БАДов. Затем «судью» сменил «страховой агент», потом звонили «сотрудники» из расчетно-кассового центра банка «Сбер» в Якутске. Каждый раз директор отправлял им различные суммы денег то на открытие счетов, то на их закрытие. Под разными надуманными предлогами сперва выманили все сбережения потерпевшего, а затем вынудили его влезть в займовые долги.

В своем пояснении полиции, заявитель сообщает, что был осведомлен о дистанционных мошенниках, в том числе и о схеме с якобы получением различных компенсаций, но желание получить крупную сумму денег, затмило разум.

Уважаемые жители республики, запомните: невозможно получить различные компенсации, предварительно лично не подав исковое заявление в суд. Тяжесть нанесенного вреда здоровью невозможно установить без вашего личного участия в виде прохождения врачебных комиссий, экспертиз и т.д.

Не верьте мошенникам! Займитесь правовым самообразованием! И учите этому детей. Им в будущем с этим жить.