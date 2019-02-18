Желание работать есть цель современного образования

В истории Табагинской СОШ традиционная выставка впервые прошла в формате презентационной площадки результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ школьников. Как нигде, здесь, где осуществляется обмен опытом между молодыми исследователями, выявляется талант школьников.

В рамках выставки «Наука + Творчество – УСПЕХ!» состоялось заседание Управляющего совета школы с председателями родительских комитетов. Здесь обсудили план действий пятилетки качества образования в Якутии, объявленного министром образования и науки РС(Я) В. Егоровым. Автор агрочтений, академик, профессор Якутской ГСХА Афанасий Чугунов, заведующий лаборатории Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, заведующий кафедрой Института естественных наук СВФУ им.М.К.Аммосова, исполнительный секретарь Совета программы для молодежи и школьников «Шаг в будущее» РФ и РС(Я) Михаил Черосов, к.п.н. заместитель начальника отдела по общественным коммуникациям Якутской ГСХА Сардана Коврова.

Директор школы Надежда Шилова представила публичный отчет школы за 2018 год, основываясь на нем участники вели конструктивный диалог по обсуждению перспектив развития в контексте формирования Концепции программы развития школы. Здесь выступил с содержательным контентом по новой образовательной парадигме — проблемы качества агрообразования Афанасий Чугунов. Он отметил идею агропрофилированных школ и остановился на принципиальных моментах приоритета агрошкол. Не зря в последние годы почти каждая сельская школа желает попасть в перечень агрошкол.

«История агрошкол связана со становлением суверенитета республики. Когда, в воспитательных ориентирах настали смутные времена, в образовательной системе Якутии появились несколько течений. Концепция национальных школ, профилированные направления, такие как агрошколы, высшая школа музыки, хореографическое училище, кадетские школы и другие. На сегодняшний день все они имеют свои результаты, так или иначе повлиявшие на репутацию республики и конкретных детей. Единственное направление, которое связано с бытом коренных народов оставалось в тени, однако, агрошколы, где все эти годы учителя и родители созидали в сохранение традиционного уклада переживают время перемен. Между тем внедрение общественно полезного труда в российских школах является приоритетом развития общего образования. Это наверняка связано с тем, что навыки, полученные в стенах школы, несомненно, дают путевку жизнь. Какой бы крылатой ни была эта фраза, физиологические особенности человека, сформированные в школьные годы, пожалуй, являются фундаментальными. Физиология отличающаяся высокой скоростью роста, увеличением массы тела, интенсивностью обменных процессов происходит параллельно с существенными изменениями нервно-психической сферы ребенка и подростка. Завершается формирование интеллекта. И именно трудолюбие – является основой успешности личности».

Напомним, что в начале года Якутская ГСХА подписала соглашение с Табагинской школой. Тогда ректор, народный депутат РС(Я) Иван Слепцов подчеркнул:

«Главное — желание, желание работать. С нашей стороны мы готовы к сотрудничеству и совместной работе. Мы считаем, что наше сотрудничество с образовательными учреждениями должна непрерывно развиваться. Сельское хозяйство должно быть крепким, ведь это основополагающая отрасль. Получив достойное аграрное образование, специалисты смогут внести свой вклад в развитие нашей республики, ведь развитие республики зависит в немалой степени от сельского хозяйства в условиях жизни якутского населения».

Взаимодействие ВУЗа и школы, формируя систему ценностей, способствует взаимоактивизации, интегрирует положительное влияние на единое образовательное пространство. Отсюда педагогическое взаимодействие входит в более сложную иерархическую систему взаимодействия в образовательном процессе, который реализуется внутри образовательной системы. В этой системе в тесном взаимодействии находятся такие ее подсистемы, как преподавательские, учительские коллективы, классы, группы, родители. Между Якутской ГСХА и Табагинской школой запланировано несколько направлений, в том числе в рамках республиканский и федеральных программ.