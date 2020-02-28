ЖДЯ: заключать договора на перевозку напрямую с железной дорогой выгодно

26 февраля состоялось совещание с предприятиями Республики Саха (Якутия), на котором обсуждались вопросы организации перевозок и договорных взаимоотношений в связи с введением в постоянную эксплуатацию железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях. На совещание были приглашены крупные предприятия, которые не имеют прямых договоров с АО «АК «ЖДЯ».

В своем выступлении генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий ШИМОХИН отметил, что объём перевозок ЖДЯ перевалил 6 миллионный рубеж и составил 6,65 млн тонн, на 20,8 % превысив показатели 2018 года. На 27% по сравнению с предыдущим годом возрос и основной показатель — грузооборот. Соблюдение графиков движения пассажирских поездов составило 99%, а грузовых – 97,5 % — это очень хорошие показатели, которые свидетельствуют об высоком уровне организации перевозочного процесса. Основным достижением прошлого года стало завершение строительства железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях, сдача его в постоянную эксплуатацию с открытием пассажирского движения.

«Надо сказать, что сегодня южный участок Нерюнгри — Томмот загружен на 60%. Участок Томмот – Нижний Бестях строился с расчетом на провозную способность 6 млн тонн. В 2019 году ввод в эксплуатацию 1 этапа строительства обеспечивает провозную способность в 2 млн тонн. При этом в прошлом году объем перевозок по этому участку составил чуть более 800 тысяч, то есть мы даже на 50% не загружены. Поэтому компания «Железные дороги Якутии» заинтересована в увеличении объемов перевозок» — подчеркнул Василий Шимохин.

Он отметил, что сегодня перевозка грузов до станции Нижний Бестях осуществляется в прямом сообщении с применением единого тарифа РЖД по Прейскуранту 10-01 за весь путь следования, что существенно снижает финансовую нагрузку на транспортировку грузов. Основным посылом этого совещания является донести до крупных предприятий республики, что пришло время работать без посредников и менять договорные взаимоотношения при завозе грузов в республику. Также руководитель ЖДЯ акцентировал внимание на том, что сегодня многие предприятия при объявлении конкурса на завоз грузов в республику не выделяют отдельно транспортную составляющую. Это позволяет участникам конкурса включать в стоимость товаров не совсем обоснованные расходы на доставку грузов, включая завышенные тарифы на перевозку и ставки за пользование вагонами.

Также выступили начальник службы перевозок Николай ТОМИЛОВ, начальник отдела транспортного обслуживания Евгения ХАРЬКОВА, начальник отдела логистики Сергей ИВАНОВ и начальник станции Нижний Бестях Дмитрий ТРОПИН. Руководители структурных подразделений ознакомили участников совещания с технико-эксплуатационными характеристиками железной дороги и возможностями локомотивной тяги АО «АК «ЖДЯ».

Перевозочный процесс обслуживает локомотивный парк, который состоит из 49 магистральный тепловозов и 18 маневровых тепловозов. На сегодняшний день постоянно в работе находится 29 локомотивов, т.е. имеется хороший резерв для увеличения объемов перевозок.

Также предприятиям подробно объяснили порядок договорной работы при получении грузов на станции Нижний Бестях. Для чего необходимо заключение договора на открытие единого лицевого счета с ОАО «РЖД» и заключение договора на оказание дополнительных услуг с АО «АК «ЖДЯ». Операции по погрузке-выгрузке контейнеров осуществляются на контейнерной площадке станции Нижний Бестях. При получении грузов в контейнерах АО «Трансконтейнер» также необходимо заключить договор с его агентом — ООО «Якутское контейнерное агентство», которое ведет учет контейнеров.

Участников совещания проинформировали о наличии тупиков по станции Нижний Бестях. Вагоны перерабатываются на подъездных путях ООО «Ассоциация строителей АЯМ», АО «Госснабсбыт Якутии», нефтепродукты – на тупиках АО «Туймаада-Нефть» и АО «Саханефтегазсбыт». Отдельно было уделено внимание изменениям технологии охраны и сопровождения номенклатурных грузов, осуществляемых ФГУП ВО ЖД РФ на всем участке пути от станции отправления до станции назначения.

Всем участникам совещания был вручен раздаточный материал с перечнем необходимых документов для заключения договора, контактами ОАО «РЖД», ответственных работников АО «АК «ЖДЯ».