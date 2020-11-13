«ЖДЯ» заинтересованы в ускоренном развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона

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Заместитель генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Дмитрий Кондратов в Нерюнгри принял участие в совещании по вопросам организации работы участка Беркакит-Верхнезейск в условиях возрастающего объема перевозок грузов, которое провел начальник Дальневосточной железной дороги Н.В. Маклыгин.

В ходе совещания Дмитрий Кондратов отметил, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» готова обеспечить перевозку ожидаемых объемов угля и грузов для «северного завоза».

Для увеличения пропускной способности участка Беркакит-Томмот проводятся работы в рамках распоряжения Главы Республики Саха (Якутия) от 25.07.2015 г. №678-РГ «О мерах по финансированию завершения строительства отдельных объектов участка Беркакит-Томмот железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск (Нижний Бестях)», что позволит к 2023 году достигнуть провозной возможности до 14-17 млн тонн в год.

В целях обеспечения объема погрузки угля АО «АК «ЖДЯ» в текущем году завершаются работы по строительству подъездного пути необщего пользования от станции Чульбасс длиной 6,4 км и станции Инаглинская-2 с 15 путями общей протяженностью 10.4 км в составе объекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры АО «ГОК «Инаглинский».

Он подчеркнул, что АО «АК «ЖДЯ» крайне заинтересовано в ускоренном развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона ОАО «РЖД». Для создания условий гарантированного обеспечения вывоза требуемых объемов угольной продукции АО «АК «ЖДЯ выполняет работы по реконструкции разъезда Окурдан.

«АО «АК «ЖДЯ» выступило с инициативой увеличения в 2021 году объемы выполняемых для ОАО «РЖД» строительно-монтажных работ в рамках дальнейшей модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа. В период 2021 – 2023 годы мы готовы выступить в качестве генеральной подрядной организации на выполнение комплекса работ по проектированию и строительству согласно плану мероприятий на участке Нерюнгри-Бестужево в рамках второго этапа развития Восточного полигона — поделился информацией Дмитрий Кондратов.

В рамках рабочей поездки в Нерюнгринский район Якутии начальник Дальневосточной железной дороги Николай Маклыгин вместе с участниками совещания произвели осмотр объектов инфраструктуры ст. Чульбасс АО «АК «ЖДЯ» и станции Инаглинская-2.