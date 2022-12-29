29.12.2022
09:01
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Общество

ЖДЯ: Вниманию грузополучателей!

В связи с возникновением логистических сложностей из-за  увеличения объемов перевозок на Восточном полигоне ОАО «РЖД» затруднена доставка грузов в адрес грузополучателей Республики Саха (Якутия).

Для получения объективной информации о дислокации грузов и принятия мер по их продвижению  просим обращаться  в службу транспортного обслуживания и логистики по телефонам:

Начальник службы Сафронов Александр Борисович 8-924-870-60-75

Заместитель начальника службы Кулешова Екатерина Викторовна 8-924-361-27-80

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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