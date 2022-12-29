ЖДЯ: Вниманию грузополучателей!

В связи с возникновением логистических сложностей из-за увеличения объемов перевозок на Восточном полигоне ОАО «РЖД» затруднена доставка грузов в адрес грузополучателей Республики Саха (Якутия). Для получения объективной информации о дислокации грузов и принятия мер по их продвижению просим обращаться в службу транспортного обслуживания и логистики по телефонам: Начальник службы Сафронов Александр Борисович 8-924-870-60-75 Заместитель начальника службы Кулешова Екатерина Викторовна 8-924-361-27-80

Фото: пресс-службы Источник: Пресс-служба ЖДЯ

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх