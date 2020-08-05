ЖДЯ ведется реконструкция разъезда Окурдан

2 августа генеральный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василий Шимохин проверил ход работ по модернизации разъезда Окурдан Дальневосточной железной дороги и провел рабочее совещание со строителями.

По контракту компания «Железные дороги Якутии» должна выполнить отсыпку земляного полотна, укладку рельсо-шпальной решетки на железобетонных шпалах, укладку бесстыкового пути, строительство моста, устройства СЦБ и связи и энергоснабжения.

На совещании Василий Шимохин отметил быстрый разворот вахтового поселка, получение разрешительной документации. Но отметил и отставание от графика производства работ, в части отсыпки земляного полотна и строительству моста.

На данный момент выполнены работы по вырубке древесно-кустарниковой растительности, вынос волоконно-оптического кабеля связи, отсыпке земляного полотна.

Справка: Реконструкция разъезда Окурдан проводится в рамках мероприятий по модернизации так называемого Малого БАМа до 2026 года. Развитие данного узла и примыкающих перегонов позволит увеличить пропускную способность участка Нерюнгри – Тында, что в свою очередь позволит справиться с растущим грузопотоком, связанным с разработкой Чульмаканского и Денисовского месторождений угля.

Модернизация железнодорожной линии Нерюнгри – Тында – Штурм пройдет в 2 этапа.

На 1-м этапе, который продлится до конца 2020 года, намечено строительство автоблокировки и разъезда Холодникан, а также реконструкция разъездов Окурдан и Рихард Зорге. В итоге ежегодная провозная способность однопутной линии возрастет до 21,6 млн т, а пропускная – до 16 пар грузовых поездов в сутки.

На 2-м этапе, в 2020–2025 гг., планируется построить два разъезда на перегонах Могот – Гилюй и Оборчо – Окурдан плюс двухпутные вставки на участках Могот – Рихард Зорге и Нагорная – Аям. При этом на станции Беркакит необходимо еще реконструировать пункт технического обслуживания локомотивов. За счет этих мер пропускная способность участка достигнет 24 пар поездов, провозная – 25 млн т.