02.04.2022
13:10
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Экономика

ЖДЯ: в планах завоз щебня из Южной Якутии для автодорог в Якутске

АО «АК «ЖДЯ» планирует поставку щебня из Южной Якутии для строительства автодорог в Якутске.

1 апреля заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Местников принял участие в работе форума «Транспортные системы и дорожная инфраструктура Крайнего Севера.

Алексей Местников, подводя итоги своего участия в форуме, отметил, что  акционерная компания «Железные дороги Якутии» проявляет заинтересованность в поставке щебня из изверженных интрузивных горных пород.  Данный строительный материал зарекомендовал себя, как надежный и качественный элемент верхней дорожной одежды в Южной Якутии — в Алданском и Нерюнгринском районах,  а также при  строительстве автомобильных дорог в Якутске.

АО «АК «ЖДЯ» планирует поставку данного высококачественного строительного материала  для строительства автодорог в г. Якутске.

«При разработке технико-экономического обоснования строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск   в свое время грузовая база была определена с учетом  поставки указанного строительного материала из Южной Якутии в центральную часть республики для гражданского строительства и строительства автодорог. Однако, в 2015 году, в связи со сложностью  логистических схем,  были снижены требования строительных норм и начали применять щебень из осадочных пород с близлежащих карьеров, что сказывается на качестве автодорог. Применение щебня из изверженных интрузивных горных пород повысит качество дорожного покрытия и снизит затраты на их дальнейшее содержание и ремонт» — поделился своим мнением Алексей Местников.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ
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