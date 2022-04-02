ЖДЯ: в планах завоз щебня из Южной Якутии для автодорог в Якутске

АО «АК «ЖДЯ» планирует поставку щебня из Южной Якутии для строительства автодорог в Якутске.

1 апреля заместитель генерального директора по стратегическому развитию акционерной компании «Железные дороги Якутии» Алексей Местников принял участие в работе форума «Транспортные системы и дорожная инфраструктура Крайнего Севера.

Алексей Местников, подводя итоги своего участия в форуме, отметил, что акционерная компания «Железные дороги Якутии» проявляет заинтересованность в поставке щебня из изверженных интрузивных горных пород. Данный строительный материал зарекомендовал себя, как надежный и качественный элемент верхней дорожной одежды в Южной Якутии — в Алданском и Нерюнгринском районах, а также при строительстве автомобильных дорог в Якутске.

АО «АК «ЖДЯ» планирует поставку данного высококачественного строительного материала для строительства автодорог в г. Якутске.

«При разработке технико-экономического обоснования строительства железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск в свое время грузовая база была определена с учетом поставки указанного строительного материала из Южной Якутии в центральную часть республики для гражданского строительства и строительства автодорог. Однако, в 2015 году, в связи со сложностью логистических схем, были снижены требования строительных норм и начали применять щебень из осадочных пород с близлежащих карьеров, что сказывается на качестве автодорог. Применение щебня из изверженных интрузивных горных пород повысит качество дорожного покрытия и снизит затраты на их дальнейшее содержание и ремонт» — поделился своим мнением Алексей Местников.