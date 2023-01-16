16.01.2023
14:57
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Общество

ЖДЯ увеличили периодичность курсирования беспересадочных вагонов до Владивостока и Иркутска

Учитывая высокую востребованность пассажирских перевозок,  в 2023 году увеличена периодичность курсирования вагонов беспересадочного сообщения со станции Нижний Бестях.

Так, до Владивостока теперь можно уехать почти ежедневно, а до Иркутска беспересадочный вагон отправляется  практически через день. Также остается ежедневное курсирование пассажирского поезда наряду с вагонами беспересадочного сообщения по маршруту Нижний Бестях – Благовещенск.

Подробно с расписанием пассажирских поездов № 317/318 «Нижний Бестях – Тында», №327/328 «Нижний Бестях – Благовещенск» и вагонов беспересадочного сообщения можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ»  www.rw-y.ru  и с помощью Телеграм-бота @rwyakutia_bot (ЖДЯ Бот).

Билеты на поезд и талон на трансфер можно приобрести на сайте ОАО «РЖД», в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» и АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах России и в билетной кассе в г. Якутске по адресу: пр. Ленина, д.24 (Азимут отель, 1 этаж).

Справки по тел. 8(4112) 31-80-81, доб.7381.  Единый информационно-сервисный  центр ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00 (по всей России бесплатно).

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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