ЖДЯ: Трансфер пассажиров поезда из-за ухудшения ледовой обстановки затруднен

Сегодня в связи со сложной обстановкой на реке Лена было затруднено выполнение трансфера пассажиров поезда по маршруту Нижний Бестях — Якутск судами на воздушной подушке и аэроботами.

До обеда из-за ухудшения ледовой обстановки и появления торосов на реке движение всех пассажирских судов было прекращено. Ситуация усугубилась скоплением пассажиров, которые следуют с Нижнего Бестяха до Якутска в частном порядке после выходных дней и в связи окончанием локдауна, что не позволило своевременно перевезти всех пассажиров поезда. Несмотря на сложные условия, все пассажиры поезда до 19.00 местного времени были доставлены в город Якутск.

В Нижнем Бестяхе на время задержки все пассажиры поезда ждали выполнения трансфера в Пункте ожидания пассажиров АО «АК «ЖДЯ», где были бесплатно обеспечены водой, а также имели возможность питаться в кафе.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приносит свои извинения пассажирам поезда и просит отнестись с пониманием к возникшей ситуации. В период ухудшения ледовой обстановки АО «АК «ЖДЯ» сделает все возможное для осуществления безопасного трансфера пассажиров поезда по маршруту ж.д. вокзал Нижний Бестях – город Якутск и обратно.