08.11.2021
20:25
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Экономика

ЖДЯ: Трансфер пассажиров поезда из-за ухудшения ледовой обстановки затруднен

Сегодня в связи со сложной обстановкой на реке Лена было затруднено выполнение трансфера пассажиров поезда  по маршруту  Нижний Бестях — Якутск судами на воздушной подушке и аэроботами.

До обеда из-за ухудшения ледовой обстановки и появления торосов на реке движение всех пассажирских  судов было прекращено.   Ситуация усугубилась  скоплением  пассажиров, которые следуют  с Нижнего Бестяха до Якутска  в частном порядке  после выходных дней и в связи  окончанием локдауна, что не позволило своевременно перевезти всех пассажиров поезда.  Несмотря на сложные условия, все пассажиры поезда  до 19.00 местного времени  были доставлены в город Якутск.

В Нижнем Бестяхе на время задержки все пассажиры поезда ждали выполнения трансфера в Пункте ожидания пассажиров АО «АК «ЖДЯ», где  были бесплатно  обеспечены водой, а также имели возможность питаться в кафе.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приносит свои извинения пассажирам поезда и просит отнестись с пониманием к возникшей ситуации. В период ухудшения ледовой обстановки АО «АК «ЖДЯ» сделает все возможное для осуществления безопасного трансфера пассажиров поезда по маршруту ж.д. вокзал Нижний Бестях – город Якутск и обратно.

Фото: пресс-службы.
Источник: Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
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