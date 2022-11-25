ЖДЯ сдала в эксплуатацию первый дом для переселенцев из ветхого жилья

В селе Якокит Алданского района Акционерная компания «Железные дороги Якутии» сдала в эксплуатацию первый дом для переселенцев из ветхого жилья.

25 ноября в селе Якокит состоялась торжественная сдача в эксплуатацию жилого дома. Этого момента жители села ждали давно, ведь это первый дом в Якоките, построенный по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

Ключи от новых квартир получили 23 семьи. Четырехэтажный дом с офисным 1-м этажом расположен по адресу: ул. Гагарина,5а. В доме 10 однокомнатных квартир, 9 двухкомнатных и 4 трехкомнатные квартиры. Общая площадь жилых помещений составляет 1163,0 м2

Придомовая территория благоустроена асфальтированными проездами и площадкой.

В торжественной церемонии вручения ключей приняли участие глава поселка Нижний Куранах Александр Усенко и заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Владимир Мирошник.

У входа в подъезд была перерезана символическая красная ленточка, после чего новоселы осмотрели свое новое жилье. После перерезания красной ленты начальник службы капитального строительства АО «АК «ЖДЯ» Николай Катаев передал главе МО «Поселок Нижний Куранах» Александру Усенко символический ключ от нового дома. Будущих жильцов поджидали теплые, уютные и светлые помещения, отделанные «под ключ».

Застройщиком дома является Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которая в 2022 году построила и сдала Дирекции жилищного строительства Якутии пять жилых домов общей площадью 7 566,45 м. кв., в том числе в городе Алдане — два жилых дома (82 квартиры), в городе Томмот — 3 жилых дома (81 квартира).

До конца 2022 года предстоит передать жителям района еще пять домов общей площадью 7 539,65 м. кв.