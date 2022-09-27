ЖДЯ сдала в эксплуатацию новый дом в Томмоте на 30 квартир

26 сентября, накануне Дня государственности Республики Саха (Якутия), в Томмоте состоялось торжественное мероприятие по случаю сдачи в эксплуатацию жилого дома, построенного по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ключи от новых квартир получили 30 семей.

Новый четырехэтажный дом расположен по адресу: ул. Чехова, 9. В доме 21 однокомнатная квартира, 6 двухкомнатных и 3 трехкомнатные квартиры.

Общая площадь квартир составляет 1163,0 кв.м.

В торжественной церемонии приняли участие и поздравили новоселов глава Алданского района Александр Шестопалов, глава города Томмот Александр Самарский и исполнительный директор Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Дмитрий Кондратов.

Застройщиком дома выступила Акционерная компания «Железные дороги Якутии», которая является в Алданском районе лидером по строительству жилья в рамках федеральной программы по переселению граждан из аварийного жилья.

Поздравляя новоселов исполнительный директор АО «АК «ЖДЯ» Дмитрий Кондратов отметил, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» принимает активное участие в социально значимых проектах, реализуемых Правительством и муниципальными образованиями Республики Саха (Якутия). «Мы все видим внимание и поддержку Правительства Республики Саха (Якутия) в развитии Алданского района. Участие АО «АК «ЖДЯ» в программе переселения из ветхого и аварийного жилья создает условия комфортного проживания, позволяет удержать кадровый потенциал и, в целом, направлено на дельнейшее развитие территорий в зоне прохождения стальной магистрали. Желаем дальнейшего процветания городу Томмоту, новоселам – уюта, тепла, семейного счастья, здоровья и благополучия» — сказал Дмитрий Кондратов.

После торжественной церемонии вручения ключей новоселам исполнительный директор АО «АК «ЖДЯ» Дмитрий Кондратов вручил символический ключ от нового дома главе Городского поселения «Город Томмот» Александру Самарскому в знак сотрудничества в интересах граждан. У входа в подъезд была перерезана символическая красная ленточка. Новоселы и почетные гости смогли войти в дом, осмотреть и оценить условия, в которых теперь предстоит жить семьям, которые много лет ждали этого знакового для них события.

Район, в котором расположен дом, хоть и не является центральным, но удобен с точки зрения инфраструктуры: неподалеку находится школа, фитнес-клуб «Железка», остановки общественного транспорта, рядом много магазинов.

Территория дома благоустроена игровой площадкой для детей, спортивным инвентарем из современных и высококачественных материалов.

Участники торжественной церемонии вручения ключей и новоселы вышли в прямой эфир с Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. От лица новоселов благодарность Главе Республики Саха (Якутия) выразила Татьяна Семеновна Щеголева: «Мы получили сегодня ключи от новой квартиры. Хочется сказать большое спасибо за уютное просторное комфортное жилье. Для нашей семьи – это знаковый подарок. Наш город растет и развивается. В ближайшее время наш город будет отмечать свое 100-летие и очень хочется видеть его нарядным и красивым, с заасфальтированными улицами и дорогами». В ходе прямого эфира Глава Якутии Айсен Николаев сказал: «Благодарность жителей аварийных домов, которые переселяются в новое жилье для, меня очень важна, как для человека, как для руководителя. Потому что люди, конечно же, получают абсолютно новый уровень жизни, новое качество жизни. В Алданском районе огромная программа по переселению из аварийного жилья, в том же Томмоте, как я помню, 233 дома, которые мы должны переселить до конца 2025 года».

Жилой дом построен в рамках реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы». На сегодняшний день в процессе строительства находятся 16 объектов, 7 из которых будут введены в 2022 г.

В рамках федеральной программы по переселению из аварийного жилья в 2022 году Акционерная компания «Железные дороги Якутии» построила и сдала Дирекции жилищного строительства Якутии четыре жилых дома общей площадью 6 403,45 м. кв., в том числе в городе Алдане — два жилых дома (82 квартиры), в городе Томмот — 2 жилых дома (51 квартира).

До конца 2022 года предстоит передать жителям района еще семь домов общей площадью 8 702,65 м.кв. (175 квартир), в том числе в городе Алдане — один дом (48 квартир), в городе Томмот — пять домов (107 квартир), в поселке Якокит – один дом (23 квартиры).