04.08.2019
08:36
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Экономика

ЖДЯ: С Днем железнодорожника!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем железнодорожника!

Каждый год в первое воскресенье августа уже на протяжении многих лет железнодорожники всей страны отмечают свой профессиональный праздник.

Железнодорожник – это больше чем профессия, это призвание.  Во все времена стальные магистрали объединяли людей ответственных, мужественных и сильных духом, тех, кто не боится трудностей и вопреки всему идёт к намеченной цели. Именно ваше невероятное упорство и трудолюбие позволяют реализовывать самые смелые и амбициозные проекты.  27 июля этого года железнодорожники Якутии осуществили долгожданную мечту якутян: участок Томмот – Нижний Бестях введен в постоянную эксплуатацию с  пуском  пассажирского  движения. Это без преувеличения эпохальное событие. Строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск  пришлось на тяжелейшие девяностые годы, но,  несмотря на нелегкую судьбу, стройка выстояла, и рельсы упрямо шли вперед  благодаря  самоотверженному труду нескольких поколений транспортных строителей, железнодорожников и всех тех, кто мечтал и верил, что за железной дорогой будущее Якутии.

Уверен, что с этого года День железнодорожника, история которого возникла еще в 19 веке,  будет отмечать вместе с нами вся республика.

Мы, железнодорожники Якутии, не подведем и в дальнейшем,  наращивая объемы перевозок грузов и пассажиров, обеспечивая безусловное выполнение безопасности движения поездов, повышая уровень обслуживания пассажиров и качество оказываемых услуг.

Впереди у нас серьезная работа  и новые вершины, которые нам предстоит покорить.

Накануне Дня железнодорожника хочется ещё раз поблагодарить всех причастных к нашему общему делу и пожелать каждому из вас крепкого здоровья, сил и энергии. Смело шагайте вперёд под стук колёс! С праздником!

 

Источник: Генеральный директор АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии» В.В. ШИМОХИН.
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