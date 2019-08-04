ЖДЯ: С Днем железнодорожника!

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем железнодорожника!

Каждый год в первое воскресенье августа уже на протяжении многих лет железнодорожники всей страны отмечают свой профессиональный праздник.

Железнодорожник – это больше чем профессия, это призвание. Во все времена стальные магистрали объединяли людей ответственных, мужественных и сильных духом, тех, кто не боится трудностей и вопреки всему идёт к намеченной цели. Именно ваше невероятное упорство и трудолюбие позволяют реализовывать самые смелые и амбициозные проекты. 27 июля этого года железнодорожники Якутии осуществили долгожданную мечту якутян: участок Томмот – Нижний Бестях введен в постоянную эксплуатацию с пуском пассажирского движения. Это без преувеличения эпохальное событие. Строительство железной дороги Беркакит-Томмот-Якутск пришлось на тяжелейшие девяностые годы, но, несмотря на нелегкую судьбу, стройка выстояла, и рельсы упрямо шли вперед благодаря самоотверженному труду нескольких поколений транспортных строителей, железнодорожников и всех тех, кто мечтал и верил, что за железной дорогой будущее Якутии.

Уверен, что с этого года День железнодорожника, история которого возникла еще в 19 веке, будет отмечать вместе с нами вся республика.

Мы, железнодорожники Якутии, не подведем и в дальнейшем, наращивая объемы перевозок грузов и пассажиров, обеспечивая безусловное выполнение безопасности движения поездов, повышая уровень обслуживания пассажиров и качество оказываемых услуг.

Впереди у нас серьезная работа и новые вершины, которые нам предстоит покорить.

Накануне Дня железнодорожника хочется ещё раз поблагодарить всех причастных к нашему общему делу и пожелать каждому из вас крепкого здоровья, сил и энергии. Смело шагайте вперёд под стук колёс! С праздником!