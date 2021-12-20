ЖДЯ: Путейцы снова стали обладателями Кубка Деда Мороза и Памятного кубка им. Дмитрия Трофимова

В субботу, 18 декабря, в Спорткомплексе «Локомотив» в Алдане прошли соревнования по волейболу среди трудовых коллективов на «Кубок Деда Мороза» Акционерной компании «Железные дороги Якутии». В этом году состязания посвящены 75-летию Дмитрия Дмитриевича Трофимова, первого генерального директора АО «АК «ЖДЯ». Почетного гражданина Республики Саха (Якутия).

В соревнованиях приняли участие 6 команд: «Локомотив» (капитан команды Вячеслав Хабибулин), «Служба пути» (капитан Александр Широков), «Инженерный корпус» (Капитан Анатолий Иванов), «Вагонно-пассажирская служба» (капитан Евгений Каратаев), «АУП» (капитан команды Иван Антипов), «Служба перевозок» (капитан Светлана Афанасьева).

Участников соревнований приветствовали заместитель генерального директора по кадрам и социальным вопросам Владимир Мирошник и председатель профкома Наталья Онофрийчук. Они пожелали спортсменам яркой интересной игры и победы в честной борьбе.

С напутственными словами к участникам соревнований обратились также Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравили всех присутствующих с наступающим Новым годом и пожелали командам удачи!

Борьба за победу была захватывающей и упорной, но все же команда «Служба пути» оказалась сильнее и заслуженно заняла первое место, став победителями соревнований, и завоевав памятный кубок имени Дмитрия Трофимова и переходящий «Кубок Деда Мороза».

На втором месте, немного уступив путейцам, расположилась команда «Инженерный корпус». На третьем месте – команда «Локомотив».

По итогам были отмечены лучшие в соревнованиях по четырем номинациям.

Лучшим игроком среди мужчин стал Нюргун Колодезников из команды «Служба пути».

Среди женщин лучшим игроком признана Алина Григорьева из команды «АУП». Звание лучшего защитника заслужил Андрей Москвитин из команды «Локомотив». Лучшим нападающим стал Григорий Петров из команды «Инженерный корпус».

Победители и призеры соревнований, а также победители в номинациях награждены грамотами и сертификатами от магазина ДНС.

Участниками соревнований вручили пакеты с подарками от имени Дмитрия Дмитриевича Трофимова.

«Поздравляю победителей и призеров с успешным выступлением в соревнованиях. Все команды показали настойчивую борьбу, безусловно, уровень игры всех команд стал выше. Отдельные слова благодарности хочу выразить руководству компании, профсоюзному комитету Наталье Егоровне за вкусное питание, спорткомитету, а так же слова благодарности Плоцкому Ивану Александровичу за безупречное судейство соревнований. Желаю всем участникам сохранять бодрость духа и новых успехов» — сказал председатель спортивного комитета Александр Чупров, подводя итоги соревнований.