ЖДЯ: Продовольственные грузы в январе выросли на 66%

В январе 2020 года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 10,6 тысяч тонн продовольственных грузов, что на 66% больше, чем за январь прошлого года и на 77% превысил плановые показатели.

Существенный рост отмечен и по перевозке груженых контейнеров, объем которых составил 26,1 тыс. тонн, это на 36% больше, чем в январе 2019 года.

Прочих грузов перевезено 30,4 тыс. тонн (+22%). Нефтепродуктов перевезено 63,2 тыс. тонн – рост составил 17%, также на 17% выросли перевозки строительных грузов, объем которых составил 6,7 тыс. тонн.

Погрузка угля составила 215,4 тыс. тонн – снижение с январем прошлого года на 42% и на 58% ниже плановых показателей из-за невыполнения заявленных объемов ООО «УК «Колмар». Основной причиной невыполнения планов отгрузки угля стало необеспечение приема поездов Китайскими железными дорогами через пограничный переход Гродеково – Суйфэнхэ.

В целом по участку Нерюнгри – Нижний Бестях перевезено 381,8 тысяч тонн.

Общий грузооборот составил 89,5 млн тонно-километров, что на 63% выше чем в январе 2019 года. План по грузообороту перевыполнен на 4%.

Напоминаем, что со 2 января 2018 года на железнодорожной линии Нерюнгри-пассажирская – Томмот введен тариф РЖД (прейскурант 10-01). Единый тариф рассчитывается за общее расстояние перевозки грузов по инфраструктурам РЖД и ЖДЯ.

В 2020 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки по прейскуранту 10-01 и ставки сборов за дополнительные услуги АО «АК «ЖДЯ» выросли на 3,5%.

