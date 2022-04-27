ЖДЯ принял участие в праздничных мероприятиях

27 апреля коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» принял участие в праздничных мероприятиях в п. Нижний Бестях, посвященных 100-летию Якутской АССР и Дню Республики.

Возле здания улусной администрации открыли памятник купцам первой гильдии, меценатам и общественным деятелям Гаврилу Васильевичу Никифорову – Манньыттаах уола и Петру Акепсимовичу Кушнареву.

В церемонии открытия приняли участие глава МР «Мегино-Кангаласский улус» Николай Старостин, председатель районного совета депутатов МР «Мегино-Кангаласский улус» Павел Сазонов, заместитель генерального директора по стратегическому развитию – руководитель Представительства Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Якутске Алексей Местников.

Памятник якутским купцам создан при финансовом участии Акционерной компании «Железные дороги Якутии». В своем приветственном слове глава Мегино-Кангаласского улуса Николай Старостин выразил огромную признательность генеральному директору Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василию Владимировичу Шимохину за спонсорскую помощь, благодаря которой поселок Нижний Бестях украсил еще один культурный объект, символизирующий дружбу и единение якутского и русского народов.

В своем выступлении заместитель генерального директора по стратегическому развитию Алексей Местников поздравил всех присутствующих с Днем Республики и знаменательной юбилейной датой. Он отметил, что руководство Мегино-Кангаласского района очень трепетно относится к истории родного края и такое отношение всегда находит отклик в сердцах людей.

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» неоднократно принимала участие и в реализации социальных проектов в Мегино-Кангаласском улусе.

Компанией оказана помощь в строительстве памятника Манчаары. В прошлом году в рамках акции «Сохраним памятники» компания выделила 1 млн рублей на восстановление памятника «Башня Манчары» в селе Майя.

«Мы очень рады, что приняли участие в создании такого проекта. Люди должны знать и помнить историю своей малой родины, чтобы развиваться дальше» — сказал Алексей Местников.

Также коллектив Акционерной компании «Железные дороги Якутии» принял участие в праздничном шествии, посвященном Дню Республики Саха (Якутия), который прошел по улице Ленина от Транспортного техникума до площади Победы в поселке Нижний Бестях.