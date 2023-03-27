27.03.2023
12:01
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Общество

ЖДЯ приглашает на работу в локомотивное депо

АО «АК «ЖДЯ» приглашает на работу в локомотивное депо

В локомотивное депо  Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане требуется  на работу токарь 5 разряда

Условия:

— Служебное жильё для иногородних;

— Полный социальный пакет;

— Зарплата 80 тысяч рублей;

Резюме направлять на эл. адрес:  bolotov.iy@rw-y.ru

Тел. 89141661506

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ

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