27.03.2023
12:01
401
Общество
ЖДЯ приглашает на работу в локомотивное депо
АО «АК «ЖДЯ» приглашает на работу в локомотивное депо
В локомотивное депо Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане требуется на работу токарь 5 разряда
Условия:
— Служебное жильё для иногородних;
— Полный социальный пакет;
— Зарплата 80 тысяч рублей;
Резюме направлять на эл. адрес: bolotov.iy@rw-y.ru
Тел. 89141661506
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ЖДЯ
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
27.03.2023
0
145
27.03.2023
0
112
27.03.2023
0
484
27.03.2023
0
1225
27.03.2023
0
397
27.03.2023
0
1372
27.03.2023
0
415
27.03.2023
0
552
27.03.2023
0
545
27.03.2023
0
343
27.03.2023
1
2180
27.03.2023
0
362
27.03.2023
0
318
27.03.2023
0
283
27.03.2023
0
638
27.03.2023
0
693
27.03.2023
0
419
27.03.2023
0
773
27.03.2023
0
1173
27.03.2023
0
2733
27.03.2023
0
967
27.03.2023
0
7176
27.03.2023
0
1591
26.03.2023
0
2185
26.03.2023
0
2614
26.03.2023
0
1510
26.03.2023
0
2526
26.03.2023
0
2388
26.03.2023
0
7034
26.03.2023
0
1972
26.03.2023
0
1840
26.03.2023
0
2734
26.03.2023
0
2274
26.03.2023
0
3140
26.03.2023
0
3334
26.03.2023
0
11827
26.03.2023
0
4378
26.03.2023
0
2727
26.03.2023
0
3441
25.03.2023
0
2450
25.03.2023
0
7450
25.03.2023
0
6533
25.03.2023
0
2899
25.03.2023
0
3349
25.03.2023
0
2694
25.03.2023
0
2558
25.03.2023
0
2736
25.03.2023
0
2745
25.03.2023
0
3739
25.03.2023
0
3413
25.03.2023
0
3447
25.03.2023
0
4981
25.03.2023
0
4919
25.03.2023
0
4654
25.03.2023
0
4734
25.03.2023
0
2952
25.03.2023
0
5480
25.03.2023
0
4661
25.03.2023
0
3102
25.03.2023
0
3487
25.03.2023
0
2990
25.03.2023
0
4530
25.03.2023
0
3490
ТОП НОВОСТИ
24.03.2023
0
23503
21.03.2023
1
16747
23.03.2023
0
16605
24.03.2023
1
16077
21.03.2023
5
14395
21.03.2023
0
13287
21.03.2023
0
11352
22.03.2023
0
10232
Добавить комментарий