ЖДЯ приглашает на работу в локомотивное депо

В локомотивное депо Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в г. Алдане требуется на работу токарь 5 разряда

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