ЖДЯ приглашает на конкурс ледяных скульптур «Новогодняя фантазия»

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» приглашает на конкурс ледяных скульптур «Новогодняя фантазия».

Продолжатся прием заявок для участия в конкурсе ледовых скульптур «Новогодняя фантазия». Срок приема заявок продлен до 01 декабря 2022 года.

Конкурс проводится Акционерной компании «Железные дороги Якутии» совместно с администрацией МР «Мегино-Кангаласский улус» с 07 по 09 декабря 2022 года на привокзальной площади станции Нижний Бестях.

Напомним, в этом году конкурс приурочен 100-летию образования Якутской АССР.

К участию в конкурсе приглашаются профессиональные художники, скульпторы, самодеятельные художники, мастера прикладного искусства, студенты и преподаватели ВУЗов, колледжей, училищ Республики Саха (Якутия).

Участникам предоставляются:

— ледяные блоки размером 1.0 х 0.8 х 0,3 м в количестве 10 штук для каждой команды;

— возможность подключения к электросети (220 вольт);

— емкости для воды и вода;

— лопаты для уборки снега;

— место для отдыха и обогрева

— трехразовое питание (завтрак, обед, ужин), горячие напитки (чай, кофе) во время проведения Конкурса

Для подведения итогов конкурса создается жюри.

Победители конкурса, занявшие первые три места, а также победители двух номинаций будут награждены денежными призами, памятными дипломами и подарками.

Главный приз – 150 тысяч рублей.

Также будут специальные призы от Главы Мегино-Кангаласского улуса, генерального директора Акционерной компании «Железные дороги Якутии» и поощрительные призы.

К участию в конкурсе приглашаются как отдельные лица, так и команды до двух человек от 18 лет и старше.

Заявки на участие с эскизами предполагаемых скульптур и приложением необходимых документов согласно п.4.3. Положения принимаются до 01 декабря 2022 года включительно по эл. адресу: info_yakutsk@rw-y.ru.

Подробнее с положением конкурса можно ознакомиться на сайте АО «АК «ЖДЯ» www.rw-y.ru в разделе «Информация».

Справки по телефону: 8-964-415-74-90, 8 (4112) 42-51-06