ЖДЯ посовещались с грузополучателями перед закрытием навигации

22 сентября на станции Нижний Бестях состоялось выездное рабочее совещание с крупными грузополучателями по вопросам своевременной обработки вагонов перед закрытием навигации.

От Акционерной компании «Железные дороги Якутии» в совещании приняли участие начальник службы перевозок Николай Томилов, начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов, начальник станции Нижний Бестях Дмитрий Тропин и другие причастные специалисты.

Вопросы равномерного планирования перевозки грузов во избежание скопления поездов на подходе к станции Нижний Бестях в осенний период ранее уже обсуждались на совещании в с крупными грузополучателями в г. Якутске 12 августа, на котором железнодорожники рекомендовали грузополучателям обеспечить формирование и подачу заявок на перевозку грузов максимально равномерно, к периоду массового подхода груза — обеспечить подготовку и усиление технических средств, используемых для выгрузки.

Как отметил Николай Томилов, железнодорожники свои обязательства по своевременной доставке грузов выполняют в полном объеме, однако до закрытия навигации осталось меньше месяца, а подход грузов растет, что может привести к скоплению вагонов и, соответственно, к неэффективному использованию железнодорожного подвижного состава.

На совещании железнодорожники и грузополучатели еще раз сверили технические и технологические возможности по переработке поступающих грузов и договорились о согласованном взаимодействии для оперативного решения вопросов по перевозке грузов, подаче-уборке вагонов и выполнению погрузо-разгрузочных операций.