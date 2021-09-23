23.09.2021
16:15
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Экономика

ЖДЯ посовещались с грузополучателями перед закрытием навигации

 22 сентября на станции Нижний Бестях состоялось выездное рабочее совещание с крупными грузополучателями по вопросам своевременной обработки вагонов перед закрытием навигации.

От Акционерной компании «Железные дороги Якутии»  в совещании приняли участие начальник службы перевозок Николай Томилов, начальник службы транспортного обслуживания и логистики Александр Сафронов, начальник станции Нижний Бестях Дмитрий Тропин и другие причастные  специалисты.

Вопросы равномерного планирования  перевозки грузов во избежание скопления поездов на подходе к станции Нижний Бестях в осенний период ранее уже обсуждались на совещании в с крупными грузополучателями в г. Якутске 12 августа, на котором железнодорожники рекомендовали грузополучателям обеспечить формирование и подачу заявок на перевозку грузов максимально равномерно, к периоду массового подхода груза  — обеспечить подготовку и усиление технических средств, используемых для выгрузки.

Как отметил Николай Томилов, железнодорожники свои обязательства по своевременной доставке грузов выполняют в полном объеме, однако до закрытия навигации осталось меньше месяца, а подход грузов растет, что может привести к скоплению вагонов и, соответственно, к неэффективному использованию железнодорожного подвижного состава. 

На совещании железнодорожники и грузополучатели  еще раз сверили технические и технологические возможности  по переработке поступающих грузов и договорились о  согласованном взаимодействии для оперативного решения вопросов по перевозке грузов, подаче-уборке вагонов и выполнению погрузо-разгрузочных операций. 

Фото: Пресс-служба АК «Железные дороги Якутии» 
Источник: Пресс-служба АК «Железные дороги Якутии» 
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