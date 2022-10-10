10.10.2022
13:00
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Образование

ЖДЯ поблагодарили за гостеприимство

6 октября в Культурном центре Акционерной компании  «Железные дороги Якутии»  прошел завершающий этап республиканского конкурса профессионального мастерства, среди работников дошкольного образования «Я и мой наставник».

Открыли праздничный вечер Лауреат международных конкурсов – ансамбль «Гитарика» Государственного концертного оркестра Якутии, под руководством отличника культуры РС (Я) Марии СИТИШЕВОЙ.  

Много тёплых слов было сказано в адрес участников и организаторов конкурса. На праздничном мероприятии присутствовал Глава МР «Алданский район» Александр ШЕСТОПАЛОВ который вместе с председателем жюри — заведующей кафедрой дошкольного образования Института развития образования и повышения квалификации РС(Я) Надеждой ЛЕБЕДЕВОЙ вручил заслуженные награды победителям конкурса «Я и мой наставник».

       «От имени департамента образования и от всех участников конкурса передаем слова благодарности генеральному директору Акционерной компании «Железные дороги Якутии» Василию Владимировичу ШИМОХИНУ за то гостеприимство, за заботу и внимание, которые были оказаны всем участникам конкурса. Особую благодарность выражаем Народному вокальному ансамблю Акционерной компании «Железные дороги Якутии», в исполнении которых прозвучали душевные, наполняющие теплом сердца песни» — сказала от  имени организаторов  заместитель начальника МКУ «Департамент образования МР «Алданский район» Ольга ЧМИРЬ.        

Фото: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».
Источник: Пресс-служба АО «Акционерная компания «Железные дороги Якутии».

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