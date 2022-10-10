ЖДЯ поблагодарили за гостеприимство

6 октября в Культурном центре Акционерной компании «Железные дороги Якутии» прошел завершающий этап республиканского конкурса профессионального мастерства, среди работников дошкольного образования «Я и мой наставник».

Открыли праздничный вечер Лауреат международных конкурсов – ансамбль «Гитарика» Государственного концертного оркестра Якутии, под руководством отличника культуры РС (Я) Марии СИТИШЕВОЙ.

Много тёплых слов было сказано в адрес участников и организаторов конкурса. На праздничном мероприятии присутствовал Глава МР «Алданский район» Александр ШЕСТОПАЛОВ который вместе с председателем жюри — заведующей кафедрой дошкольного образования Института развития образования и повышения квалификации РС(Я) Надеждой ЛЕБЕДЕВОЙ вручил заслуженные награды победителям конкурса «Я и мой наставник».