11.03.2021
16:50
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Спорт

ЖДЯ: Победы Михаила Воронцова на Кубке чемпионов мира по пауэрлифтингу

6-7  марта в г. Благовещенске состоялся розыгрыш Кубка чемпионов мира по пауэрлифтингу.

В престижных соревнованиях приняли участие более  240 спортсменов,  среди которых атлеты, имеющие звание мастеров спорта международного класса и относящихся к «элите» данного  вида спорта.  Это Останин Василий из Владивостока, Мусиенко Егор из Хабаровска. Из именитых женщин-атлетов приняла участие Баклыкова Ольга из Благовещенска, тренер спортивного клуба «Фауст», выступающая в категории мастер 55- 59. Она установила мировой рекорд  в жиме лежа.

В Кубке чемпионов мира принял участие заместитель начальника локомотивной службы АО «АК  «ЖДЯ» Михаил Воронцов. 

Он одержал победу, заняв 1 место, в номинациях:

— WPA тяга становая  среди ветеранов (55-59 лет) в категории 110 кг с результатом 240 кг;

— WPA пауэрлифтинг без экипировки ветеранов (55-59 лет) в категории 110 кг с результатом 617,5 кг в сумме троеборья;

— WPA пауэрлифтинг без экипировки в открытой возрастной группе в категории 110 кг с результатом 617,5 кг в сумме троеборья;

— в абсолютном зачете среди мужчин в возрастной группе «ветераны» в номинации WPA тяга становая с результатом  191,0976 очков.

Также Михаил Воронцов занял 2 место в абсолютном зачете среди мужчин в возрастной группе «Ветераны» в номинации WPA пауэрлифтинг без экипировки с результатом 491,6782 очка.

Коллектив компании «Железные дороги Якутии поздравляет Михаила Воронцова с блестящими достижениями на престижных соревнованиях и желает дальнейших спортивных успехов. 

Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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