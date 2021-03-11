ЖДЯ: Победы Михаила Воронцова на Кубке чемпионов мира по пауэрлифтингу

6-7 марта в г. Благовещенске состоялся розыгрыш Кубка чемпионов мира по пауэрлифтингу.

В престижных соревнованиях приняли участие более 240 спортсменов, среди которых атлеты, имеющие звание мастеров спорта международного класса и относящихся к «элите» данного вида спорта. Это Останин Василий из Владивостока, Мусиенко Егор из Хабаровска. Из именитых женщин-атлетов приняла участие Баклыкова Ольга из Благовещенска, тренер спортивного клуба «Фауст», выступающая в категории мастер 55- 59. Она установила мировой рекорд в жиме лежа.

В Кубке чемпионов мира принял участие заместитель начальника локомотивной службы АО «АК «ЖДЯ» Михаил Воронцов.

Он одержал победу, заняв 1 место, в номинациях:

— WPA тяга становая среди ветеранов (55-59 лет) в категории 110 кг с результатом 240 кг;

— WPA пауэрлифтинг без экипировки ветеранов (55-59 лет) в категории 110 кг с результатом 617,5 кг в сумме троеборья;

— WPA пауэрлифтинг без экипировки в открытой возрастной группе в категории 110 кг с результатом 617,5 кг в сумме троеборья;

— в абсолютном зачете среди мужчин в возрастной группе «ветераны» в номинации WPA тяга становая с результатом 191,0976 очков.

Также Михаил Воронцов занял 2 место в абсолютном зачете среди мужчин в возрастной группе «Ветераны» в номинации WPA пауэрлифтинг без экипировки с результатом 491,6782 очка.

Коллектив компании «Железные дороги Якутии поздравляет Михаила Воронцова с блестящими достижениями на престижных соревнованиях и желает дальнейших спортивных успехов.