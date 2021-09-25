ЖДЯ: Перевозки пассажиров в августе выросли в 2,2 раза

Более 20 тысяч пассажиров перевезено в августе в вагонах АО «АК «ЖДЯ». Это в 2,2 раза больше, чем за август прошлого года. Всего за 8 месяцев текущего года перевезено 88 тыс. пассажиров, что на 73% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом следует отметить, что по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза увеличены продажи билетов онлайн. Так, за август через интернет продано 12,3 тыс. билетов, всего за 8 мес. — более 57 тысяч билетов.

Рост продаж связан в основном с открытием беспересадочного сообщения до Владивостока – это направление оказалось очень востребованным в летний сезон и по популярности не уступало маршруту до Благовещенска.

Для обеспечения летних пассажирских перевозок в условиях закрытия аэропорта Нерюнгри и ограничения по приему воздушных судов аэропорта Якутск Акционерной компанией «Железные дороги Якутии» было арендовано 18 пассажирских вагонов у АО «Федеральная пассажирская компания».

Напомним, железнодорожные билеты можно приобрести в билетных кассах АО «АК «ЖДЯ» на ж.д. вокзалах Алдан, Томмот, Нижний Бестях, в городе Якутске по адресу: пр.Ленина,24, а также в кассах АО «ФПК» на всех железнодорожных вокзалах РФ.

Билеты также можно купить онлайн на сайте ОАО «РЖД» и с помощью большинства популярных онлайн-сервисов по продаже авиа и ж.д. билетов, в частности ozon.travel.ru, travel.yandex.ru, onetwotrip.ru, ufs-online.ru и др.

Телефон для справок 8(4112) 31-80-81.

Единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД» 8 800 775 0000 (по России бесплатно)