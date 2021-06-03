03.06.2021
18:01
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Экономика
ЖДЯ перевезли почти 3 млн тонн грузов
Объем перевозки грузов по инфраструктуре ЖДЯ приблизился к отметке 3 млн тонн.
В мае текущего года по инфраструктуре АО «АК «ЖДЯ» перевезено 576,8 тыс. тонн грузов, что на 24% выше, чем в прошлом году.
Всего за 5 месяцев перевезено 2917,7 тыс. тонн, что превысило показатели прошлого года на 18%.
Положительная динамика отмечена по следующим номенклатурам:
— уголь – 2143,9 тыс. тонн (+25%),
— строительные грузы – 103,5 тыс. тонн (+38%)
— метизы – 20,6 тыс. тонн (+17%)
— грузы в контейнерах – 151, 9 тыс. тонн (+4%)
— нефтепродукты – 323,2 тыс. тонн (+1%)
Объем перевозки грузов через станцию Нижний Бестях составил 492,1 тыс. тонн, что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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