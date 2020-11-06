ЖДЯ открывает билетную кассу в Якутске

Акционерная компания «Железные дороги Якутии» для повышения качества обслуживания пассажиров открывает в городе Якутске билетную кассу по продаже проездных документов по всем направлениям.

По информации генерального директора АО «АК «ЖДЯ» Василия Шимохина железнодорожную кассу планируется открыть в ноябре текущего года. Касса будет располагаться в центре города Якутска, где удобные расположение и транспортная схема. В настоящее время помещение отремонтировано, до середины ноября должны поставить необходимое оборудование.

«Открытие своей кассы в столице нашей республики продиктовано, в первую очередь, созданием удобства для жителей левобережной части Лены и удовлетворением их потребностей в данной услуге. Да, в Якутске есть много авиакасс, которые тоже продают железнодорожные билеты, но во многих кассах сервисные сборы довольно высоки и порой превышают стоимость проезда в поезде Нижний Бестях – Нерюнгри.

А ближайшая к Якутску касса ЖДЯ находится на железнодорожном вокзале станции Нижний Бестях и ехать туда за билетами выходит еще дороже. За то время, как открыто пассажирское движение от станции Нижний Бестях, к нам обращается очень много людей, которые приходят в наше представительство в Якутске с вопросами по приобретению билетов на поезд и в большинстве своем это люди старшего поколения, которые привыкли, как говорится, «вживую» покупать билеты, а не онлайн.

Кому-то наши специалисты помогают приобрести билеты на сайте, но есть и такие люди, у которых нет банковских карт. Нам приходится их отправлять или в агентство, или в любую другую авиакассу, что, конечно же, создает неудобства людям и не способствует повышению привлекательности наших услуг. У якутян должна быть нормальная возможность покупать билеты» — поделился комментарием руководитель ЖДЯ.

Он также выразил уверенность, что открытие железнодорожной кассы в Якутске не только создаст удобства для населения, но и будет способствовать увеличению количества пассажиров железнодорожного транспорта.

Напоминаем, пассажирский поезд №327/328 Нижний Бестях – Нерюнгри ежедневно отправляется со станции Нижний Бестях в 10 часов утра. С пассажирским поездом с определенной расписанием периодичностью курсируют вагоны беспересадочного сообщения до Благовещенска и Хабаровска.

С 13 декабря пассажирский поезд 337/328 будет курсировать по новому расписанию с отправлением из Нижнего Бестяха в 19 часов 30 минут.

С 20 декабря ЖДЯ открывает новое направление – вагон беспересадочного сообщения Нижний Бестях – Иркутск.

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