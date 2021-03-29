ЖДЯ оказала помощь в строительстве офиса врача общей практики в с. Кердем

26 марта заместитель генерального директора АО «АК «Железные дороги Якутии» Дмитрий Трофимов принял участие в мероприятии, посвященном вводу в эксплуатацию нового офиса врача общей практики в Жемконском 2-ом наслеге Хангалсского улуса.

В торжественной церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства Республики Саха (Якутия) Ольга Балабкина, министр сельского хозяйства Якутии Александр Атласов, глава Хангаласского улуса Олег Иринеев, первый заместитель главы района Андрей Варламов, главный врач Хангаласской ЦРБ Нюргун Степанов.

Офис врача общей практики в с. Кердем — это первый социальный объект, введенный по программе «Комплексное развитие сельских территорий».

На церемонии открытия глава Хангаласского улуса выразил благодарность постоянным спонсорам наслега – компании «Железные дороги Якутии» в лице Василия Шимохина и «Якутцемент» в лице Алиша Мамедова за посильный вклад.

Стоит отметить, что Акционерная компания «Железные дороги Якутии» активно сотрудничает с муниципальными районами, по территории которых проходит железная дорога, оказывает практическую помощь и финансовую поддержку в реализации социальных проектов и инициатив.

«Новый объект в сфере здравоохранения был построен в рамках подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2015 годы». Офис врача общей практики оснащен кабинетом врача, гинекологической смотровой, стоматологическим кабинетом, кабинетом физиотерапии, лабораторией по приему анализов, кабинетом временного пребывания пациентов. Площадь здания составляет 268 кв.м.» — сообщается на сайте Хангаласской районной больницы.

Соглашение о сотрудничестве между МР «Хангаласский улус» и АО «АК «ЖДЯ» было подписано в феврале текущего года.

Соглашением предусмотрено сотрудничество в области подготовки и реализации проектов по созданию современного облика сельских территорий муниципального района «Хангаласский улус» в рамках государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», взаимодействие при решении приоритетных задач социально ­ экономического развития муниципального района «Хангаласский улус», основываясь на принципе долгосрочного партнерства.